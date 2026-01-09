Inter, dal Brasile arriva la tentazione Robinho Junior: maxi-offerta per il figlio dell'ex Milan

Il Barcellona prende Cancelo ma i tifosi lo bocciano
© italyphotopress e Mundo Deportivo
© italyphotopress e Mundo Deportivo
L'Inter punta Robinho Junior, figlio dell'ex Milan. Offerti 22 milioni, ma il Santos dice no: i motivi
Dal Brasile rimbalza una voce di mercato clamorosa: l'Inter è sulle tracce di Robinho Junior, figlio 18enne dell'ex attaccante rossonero. Secondo il portale UOL, il giovane talento del Santos avrebbe approfittato delle vacanze natalizie per un blitz in Italia e visitare le strutture del club nerazzurro.
La dirigenza interista, interessata a lui già da un anno, avrebbe già tentato l'affondo concreto per gennaio mettendo sul piatto una cifra importante: 22 milioni di euro complessivi (18 di parte fissa più 4 di bonus). Una proposta che però non ha ancora fatto breccia nel muro del Santos. Il club brasiliano ha respinto l'offerta, rinviando ogni discorso alla prossima estate, quando sarà costretto a valutare la cessione del ragazzo (in scadenza nel 2027) al miglior offerente.
Non solo: lo stesso Robinho Junior vuole prima capire se questo è già il momento giusto per lasciare il Brasile e di sicuro vorrebbe giocare in patria almeno la prima metà dell'anno. L'Inter perciò avrebbe proposto di acquistarlo subito per poi lasciarlo al Santos fino a giugno ma sia Santos che entourage (e famiglia) del giocatore non sono convinti sia la soluzione giusta.
© italyphotopress e Mundo Deportivo
© italyphotopress e Mundo Deportivo