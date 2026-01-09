Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
dal brasile

Inter, dal Brasile arriva la tentazione Robinho Junior: maxi-offerta per il figlio dell'ex Milan

L'Inter punta Robinho Junior, figlio dell'ex Milan. Offerti 22 milioni, ma il Santos dice no: i motivi

09 Gen 2026 - 09:25

Dal Brasile rimbalza una voce di mercato clamorosa: l'Inter è sulle tracce di Robinho Junior, figlio 18enne dell'ex attaccante rossonero. Secondo il portale UOL, il giovane talento del Santos avrebbe approfittato delle vacanze natalizie per un blitz in Italia e visitare le strutture del club nerazzurro.

Inter-Robinho Junior: le cifre

 La dirigenza interista, interessata a lui già da un anno, avrebbe già tentato l'affondo concreto per gennaio mettendo sul piatto una cifra importante: 22 milioni di euro complessivi (18 di parte fissa più 4 di bonus). Una proposta che però non ha ancora fatto breccia nel muro del Santos. Il club brasiliano ha respinto l'offerta, rinviando ogni discorso alla prossima estate, quando sarà costretto a valutare la cessione del ragazzo (in scadenza nel 2027) al miglior offerente.

Robinho Junior non convinto dell'Inter

 Non solo: lo stesso Robinho Junior vuole prima capire se questo è già il momento giusto per lasciare il Brasile e di sicuro vorrebbe giocare in patria almeno la prima metà dell'anno. L'Inter perciò avrebbe proposto di acquistarlo subito per poi lasciarlo al Santos fino a giugno ma sia Santos che entourage (e famiglia) del giocatore non sono convinti sia la soluzione giusta.

Il Barcellona prende Cancelo ma i tifosi lo bocciano

1 di 11
© italyphotopress e Mundo Deportivo
© italyphotopress e Mundo Deportivo
© italyphotopress e Mundo Deportivo

© italyphotopress e Mundo Deportivo

© italyphotopress e Mundo Deportivo

calciomercato inter
robinho jr
offerta
news
aggiornamenti

Ultimi video

00:55
CLIP ACCOMANDO SU CANCELO 4/1 SRV

Accomando annuncia: "Inter-Cancelo, ecco la svolta"

00:36
Miceli: "Roma, passi avanti per Raspadori"

Miceli: "Roma, passi avanti per Raspadori"

00:44
Guendouzi via, ecco chi sarà il sostituto del francese

Guendouzi via, ecco chi sarà il sostituto del francese

00:48
Miceli: "Juventus-Chiesa, nessun contatto ufficiale"

Miceli: "Juventus-Chiesa, nessun contatto ufficiale"

00:41
Miceli: "Nel mirino di Manna c'è un centrocampista importante"

Miceli: "Nel mirino di Manna c'è un centrocampista importante"

00:42
Le ultime sul mercato del Milan

Miceli: "Il rinnovo di Maignan è sempre più vicino"

00:31
Milan, l'annuncio più atteso: "Maignan rinnova, attesa l'ufficialità"

Milan, l'annuncio più atteso: "Maignan rinnova, attesa l'ufficialità"

00:57
Lucca ai saluti, Accomando: "Una squadra su tutte"

Lucca ai saluti, Accomando: "Una squadra su tutte"

01:35
Chiesa torna alla Juve? L'annuncio di Accomando

Chiesa torna alla Juve? L'annuncio di Accomando

00:58
Gasperini, ipotesi dimissioni? Accomando fa chiarezza

Gasperini, ipotesi dimissioni? Accomando fa chiarezza

01:05
Il calciomercato live

Calciomercato live: tutte le trattative

00:21
Il mercato del Napoli

Napoli: ipotesi Benfica per Lucca

00:54
Il mercato dell'Inter

Inter, sfuma il ritorno di Cancelo

01:14
Il mercato della Juventus

Juve, si tratta per Chiesa

01:41
CLIP MICELI MERCATO INTER CANCELO 05/01 SRV

Miceli fa chiarezza: "Cancelo-Inter dipende da una cosa sola"

00:55
CLIP ACCOMANDO SU CANCELO 4/1 SRV

Accomando annuncia: "Inter-Cancelo, ecco la svolta"

I più visti di Inter

CLIP ACCOMANDO SU CANCELO 4/1 SRV

Accomando annuncia: "Inter-Cancelo, ecco la svolta"

Inter, il Galatasaray piomba su Frattesi: il giocatore apre al trasferimento

Inter, che colpo! Hakimi ha detto sì, l'affare è in chiusura

CLIP MICELI MERCATO INTER CANCELO 05/01 SRV

Miceli fa chiarezza: "Cancelo-Inter dipende da una cosa sola"

Cancelo, accordo Inter-Al Hilal: parola al giocatore, tentato dal Barça. Nei discorsi anche Acerbi e de Vrij

CLIP ACCOMANDO SU FRATTESI-ASLLANI 4/1 SRV

Accomando: "Frattesi al Galatasaray, vi spiego tutto". E su Asllani...

Mercato ora per ora
Vedi tutti
10:17
Juve-Chiesa, Spalletti dice sì ma a una condizione: cosa vuole dal giocatore
09:30
Lazio, Taylor fa le visite
La sconfitta in terra norvegese segnerà anche l'inizio della fine dell'era Spalletti sulla panchina della nazionale. Il tecnico di Certaldo, praticamente già esonerato, guida gli azzurri nel match contro la Moldova prima di lasciare. Nel suo destino la Juventus: a ottobre l'ex Napoli subentra a Igor Tudor
08:47
La Juve risolve con Tudor e accelera per prolungare il contratto di Spalletti
23:45
Lecce, dal Gent arriva il centrocampista Gandelmand
22:24
Lazio, Guendouzi è del Fenerbahce