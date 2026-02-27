i

Aleksandar Stankovic, l'Europa si scatena: l'Atletico di Simeone lo vuole, ma l'Inter ha il piano "recompra"

Aleksandar Stankovic vale già 40 milioni: l'Atletico Madrid di Simeone tenta il colpo, ma l'Inter può attivare la recompra a giugno

27 Feb 2026 - 15:58
Borussia Dortmund, Arsenal e ora pure Atletico Madrid. Le prestazioni di Aleksandar Stankovic con il Bruges continuano ad attirare estimatori sul centrocampista sul quale l'Inter vanta un doppio diritto di recompra. Dalla Spagna si registra l'interesse dei Colchoneros con Diego Simeone che ha chiesto un investimento per arrivare al serbo, ora valutato 40 milioni di euro.

Quanto vale Aleksandar Stankovic?

 Secondo Matteo Moretto, che ne ha parlato a Radio Marca, è proprio 40 milioni l'attuale valore di uno dei figli di Dejan Stankovic. Una crescita incredibile, considerando i 9,5 milioni investiti in estate dal Bruges, quando l'aveva acquistato dall'Inter. D'altronde il classe 2005 in questa stagione ha già messo insieme 41 partite, considerando tutte le competizioni, segnando anche 7 gol e fornendo 5 assist. Lo stesso Atletico Madrid ha potuto visionarlo da... vicinissimo visto che ha affrontato il Bruges nel playoff Champions, vinto proprio contro i belgi.

La recompra Inter

 È sempre bene ricordare come l'Inter vanti il diritto di recompra su Aleksandar Stankovic: va attivato dal 1 al 15 giugno della stagione in questione e se i nerazzurri volessero riportarlo a casa questa estate dovrebbero pagare 23 milioni di euro, che salirebbero a 25 milioni nell'estate del 2027. Sarebbe un win-win per l'Inter visto che se, come trapela, Stankovic verrà riscattato già tra 4 mesi poi potrebbe tenerlo in rosa come elemento nuovo del gruppo (ed è questo il piano che la dirigenza interista ha per lui, forte pure del parere di Chivu) ma potrebbe pure decidere di venderlo facendo una bella plusvalenza.

Dove finirà Stankovic?

 Ma che ne pensa Aleksandar? Quando gli è stato chiesto del futuro ha sempre risposto con prudenza per rispetto del Bruges, che ha puntato su di lui e gli ha dato una maglia da protagonista. Ma l'amore per i colori interisti è innegabile: "Sogno di tornare" aveva detto solo un paio di settimane fa...

Spesa cartellini per la rosa, domina il Chelsea. Solo un'Italiana in top 10

1 di 16
aleksandar stankovic
inter
atletico madrid
recompra

