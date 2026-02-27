Manchester United, l'esonero di Amorim costa caro: quasi 18 milioni di euro

Il Manchester United è uno dei pochi club quotati in borsa. Questo impone obblighi di trasparenza finanziaria che consentono la pubblicazione di queste cifre, altrimenti riservate. Il club ha annunciato nel 2024 di aver pagato 10,4 milioni di sterline (11,9 milioni di euro) per licenziare il predecessore di Amorim, l'olandese Erik ten Hag, e il suo staff. Appesantiti da anni di risultati deludenti, i "Diavoli Rossi" sono in fase di profonda ristrutturazione dal 2024, guidata dall'azionista di minoranza Jim Ratcliffe, che ha portato alla soppressione di circa 450 posti di lavoro. Questi drastici tagli hanno permesso al club di registrare un utile di 32,6 milioni di sterline (37,4 milioni di euro) nella prima metà dell'anno fiscale 2026 (luglio-dicembre 2025), mentre questo indicatore era in rosso un anno prima (-3,9 milioni di sterline, -4,5 milioni di euro) nello stesso periodo.