Manchester United, l'esonero di Amorim costa caro: quasi 18 milioni di euro

27 Feb 2026 - 15:17
© Getty Images

© Getty Images

Il Manchester United potrebbe pagare oltre 18 milioni di euro per saldare il conto dell'esonero dell'ex allenatore Ruben Amorim e dei suoi assistenti, licenziati a gennaio dopo una serie di scarsi risultati. Lo ha indicato il club stesso in un documento di borsa.

"Un accantonamento di 15,9 milioni di sterline (18,1 milioni di euro), che rappresenta l'importo massimo potenziale dei futuri pagamenti di liquidazione, sarà registrato nel conto economico durante la seconda metà dell'esercizio finanziario che si concluderà il 30 giugno 2026", ha annunciato il Manchester United in un documento pubblicato giovedì per gli investitori alla Borsa di New York, dove il club è quotato.

L'importo massimo di 15,9 milioni di sterline sarà raggiunto al verificarsi di condizioni non specificate. I conti hanno anche mostrato che il club inglese ha pagato 6,3 milioni di sterline (7,2 milioni di euro) dovuti allo Sporting Lisbona per aver sottratto Amorim nel 2024.

Il Manchester United è uno dei pochi club quotati in borsa. Questo impone obblighi di trasparenza finanziaria che consentono la pubblicazione di queste cifre, altrimenti riservate. Il club ha annunciato nel 2024 di aver pagato 10,4 milioni di sterline (11,9 milioni di euro) per licenziare il predecessore di Amorim, l'olandese Erik ten Hag, e il suo staff. Appesantiti da anni di risultati deludenti, i "Diavoli Rossi" sono in fase di profonda ristrutturazione dal 2024, guidata dall'azionista di minoranza Jim Ratcliffe, che ha portato alla soppressione di circa 450 posti di lavoro. Questi drastici tagli hanno permesso al club di registrare un utile di 32,6 milioni di sterline (37,4 milioni di euro) nella prima metà dell'anno fiscale 2026 (luglio-dicembre 2025), mentre questo indicatore era in rosso un anno prima (-3,9 milioni di sterline, -4,5 milioni di euro) nello stesso periodo. 

manchester united
premier league
esonero

