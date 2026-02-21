inter

Inter, Akanji parla del futuro: "Punti interrogativi sull'estate, i club chiedono lealtà ma..."

Manuel Akanji torna a parlare del futuro in un'intervista ai media svizzeri. Un mese fa parole d'amore per l'Inter

21 Feb 2026 - 11:09
Manuel Akanji ci ha messo poco a diventare una colonna dell'Inter 2025/26. Arrivato sul gong finale del calciomercato estivo per occupare la casella lasciata libera dalla partenza di Benjamin Pavard verso Marsiglia, il difensore svizzero si è prima piazzato braccetto destro per poi diventare il leader centrale della difesa quando Cristian Chivu ha iniziato a puntare forte su Yann Bisseck.

"Tanti punti di domanda..."

 Ma il futuro di Akanji, arrivato in prestito oneroso con diritto di riscatto dal Manchester City, resta un rebus come ammette il diretto interessato: "Non è un problema giocare per l'Inter sapendo di essere di proprietà del City ma ci sono molti punti interrogativi: cosa succederà in estate, finirò in un altro club? Ora come ora, comunque, la mia attenzione è tutta sull'Inter". E ancora: "A volte i calciatori devono essere egoisti e prendere decisioni non sempre comprese da chi è esterno a queste situazioni ma a volte i club spesso pretendono lealtà dai propri giocatori ma non sempre la offrono reciprocamente".

Akanji e il Manchester City

 Le parole di Akanji a SRF, però, sembrano più dirette al Manchester City che altro, come dimostra un altro passo dell'intervista: "Il club a fine mercato si era ritrovato improvvisamente con sei difensori centrali in rosa, quando a inizio stagione ho visto che non ho giocato, ho valutato ogni opzione col mio agente".

L'Inter vuole riscattarlo

 Recentemente il 30enne aveva detto: "Sono molto felice all'Inter, non conosco il futuro ma vedremo a fine stagione. Magari sarò qui anche il prossimo anno". L'intenzione del club nerazzurro è proprio quella di riscattarlo in estate: servirà esercitare l'opzione e versare 15 milioni di euro al Manchester City ma, in caso di scudetto, il riscatto sarà obbligato.

