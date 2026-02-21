Inter, Akanji parla del futuro: "Punti interrogativi sull'estate, i club chiedono lealtà ma..."

Ma il futuro di Akanji, arrivato in prestito oneroso con diritto di riscatto dal Manchester City, resta un rebus come ammette il diretto interessato: "Non è un problema giocare per l'Inter sapendo di essere di proprietà del City ma ci sono molti punti interrogativi: cosa succederà in estate, finirò in un altro club? Ora come ora, comunque, la mia attenzione è tutta sull'Inter". E ancora: "A volte i calciatori devono essere egoisti e prendere decisioni non sempre comprese da chi è esterno a queste situazioni ma a volte i club spesso pretendono lealtà dai propri giocatori ma non sempre la offrono reciprocamente".