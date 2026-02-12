Stankovic ha le idee chiare: "Sogno di tornare all'Inter. Chivu? È speciale"

"L'Inter è un amore unico, non lo posso nascondere. Sono tifoso interista, fa piacere che l'Inter mi segua - rivela Stankovic-, ma io ora gioco per il Bruges e ho rispetto per questa squadra. La mia testa è solo per questo club e questi tifosi". Il serbo però non chiude nessuna porta: "Sogno di tornare all'Inter, è un sogno che ho nel cassetto, magari si avvererà. Il futuro lo sa solo Dio. Ma ovunque sarà il mio futuro, voglio viverlo da protagonista".