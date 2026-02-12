Stankovic ha le idee chiare: "Sogno di tornare all'Inter. Chivu? È speciale"

"Un ritorno speciale": Adriano fa visita a Chivu e all'Inter
Il figlio di Dejan rivela i suoi piani per il futuro e parla del legame con il tecnico nerazzurro
Aleksandar Stankovic lancia dei chiari messaggi verso l'Inter. Il figlio di Dejan, perno del centrocampo nerazzurro dal 2004 al 2013, sta vivendo una stagione da protagonista al Bruges con 7 gol e 4 assist collezionati tra campionato e Champions League.
"Per me l'Inter è speciale, mi viene quasi difficile parlarne. Ogni interista mi può capire, l'Inter ce l'hai dentro o non ce l'hai", ha dichiarato il classe 2005 a Sky Sport. Il mediano ha un contratto fino al 2029 con il club belga e i nerazzurri hanno il diritto di recompra a 23 milioni di euro la prossima estate e a 25 in quella del 2027.
"L'Inter è un amore unico, non lo posso nascondere. Sono tifoso interista, fa piacere che l'Inter mi segua - rivela Stankovic-, ma io ora gioco per il Bruges e ho rispetto per questa squadra. La mia testa è solo per questo club e questi tifosi". Il serbo però non chiude nessuna porta: "Sogno di tornare all'Inter, è un sogno che ho nel cassetto, magari si avvererà. Il futuro lo sa solo Dio. Ma ovunque sarà il mio futuro, voglio viverlo da protagonista".
A Milano potrebbe anche ritrovare una vecchia conoscenza: "Come diceva il mio ex mister Cristian Chivu 'nel calcio nessuno guarda la carta di identità'. Ho un rapporto speciale con lui, non si può nascondere. Ha giocato tanti anni con mio papà".
Insomma, il futuro di Stankovic è ancora tutto da scrivere ma negli ultimi giorni diversi rumors hanno evidenziato come il suo ritorno in nerazzurro già dalla prossima estate sia cosa abbastanza probabile.
