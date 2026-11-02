Inter, Chivu apre le riflessioni sulla quinta punta: Icardi continua a sperare, ma non è l'unico nome

La formazione scelta per il derby aveva sorpreso tutti. Poi nel post partita tutto è apparso più chiaro: Bonny e Pio Esposito non stavano bene, così Cristian Chivu ha dovuto stravolgere il suo 11 tipo, lasciando da solo tra i difensori rossoneri Marcus Thuram. Viste anche le difficoltà dell'ultimo periodo, al tecnico nerazzurro è stato chiesto se nella rosa a disposizione manchi una quinta punta. Dopo una prima risposta sulla difensiva ("Considerazione giusta, ma è troppo semplice dirlo quando Lautaro è infortunato e gli altri due non stanno bene") l'ex centrale ha lasciato intravedere uno spiraglio: "Faremo qualche riflessione".