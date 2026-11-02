MANOVRE NERAZZURRE

Inter, Chivu apre le riflessioni sulla quinta punta: Icardi continua a sperare, ma non è l'unico nome

Emergenza in attacco per i nerazzurri. Nel derby una sola punta a disposizione, così tornano le voci sull'ex. Il ds Baccin però si guarda intorno

02 Nov 2026 - 09:58
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La formazione scelta per il derby aveva sorpreso tutti. Poi nel post partita tutto è apparso più chiaro: Bonny e Pio Esposito non stavano bene, così Cristian Chivu ha dovuto stravolgere il suo 11 tipo, lasciando da solo tra i difensori rossoneri Marcus Thuram. Viste anche le difficoltà dell'ultimo periodo, al tecnico nerazzurro è stato chiesto se nella rosa a disposizione manchi una quinta punta. Dopo una prima risposta sulla difensiva ("Considerazione giusta, ma è troppo semplice dirlo quando Lautaro è infortunato e gli altri due non stanno bene") l'ex centrale ha lasciato intravedere uno spiraglio: "Faremo qualche riflessione".

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L'Inter in campionato non perdeva dall'ultimo derby con il Milan, lo scorso 8 marzo. Anche in quel caso a fare discutere fu il reparto offensivo: Lautaro out per il problema al polpaccio rimediato a Bodo e Thuram a letto con la febbre. Le assenze dei big davanti dunque sembrano il comun denominatore di entrambe le sconfitte. Per questo, ciclicamente, tornano voci sulla possibilità di avere un quinto attaccante in rosa

Nelle ultime settimane si è parlato molto di un ex, Mauro Icardi. L'argentino ha dichiarato abbastanza apertamente che tornerebbe più che volentieri a Milano per cancellare il finale burrascoso della sua avventura in nerazzurro: "Tornare all'Inter sarebbe speciale. Ho vissuto anni importanti, con quella maglia e la fascia da capitano ho costruito una parte di me. Il finale è stato doloroso e mi piacerebbe poter chiudere il cerchio in modo diverso", le parole di Maurito che sanno di auto candidatura. 

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Un appello che, per il momento, non ha smosso nulla in viale della Liberazione. Chissà però se le "riflessioni" di cui parlava Chivu non possano portare a una inversione a u sul dossier Icardi. Oppure, in alternativa, di prenderne in mano altri. Sul taccuino del ds Dario Baccin ci sono diversi nomi attenzioni: dalla coppia spettacolo del Monza Varela-Robinson, fino al 19enne Paul Mendy del Cagliari. Da non escludere nemmeno un vecchio pallino come Federico Chiesa: l'azzurro, che continua a non trovare spazio a Liverpool, potrebbe essere una soluzione anche sugli esterni.  

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