Inter-Fabregas, il Como dice ancora no: "Non lo liberiamo"

Oggi era il giorno della scelta di Fabregas e (soprattutto) del Como e la risposta del club lariano ha chiuso le porte all'arrivo dell'allenatore catalano all'Inter. Fabregas era affascinato dall’idea di allenare i nerazzurri così come all’Inter piacciono la sua idea di calcio e il suo coinvolgimento nel progetto dimostrato nell’incontro di Londra. Sull'intesa economica del contratto non ci sarebbero stat9 particolari problemi e il catalano non aveva neanche espresso richieste particolarmente impegnative per rinforzare la rosa ma in mattinata è arrivato un altro no, si presume definitivo, del Como per bocca del presidente Suwarso. Ora i piani B (Vieira in vantaggio su Chivu) tornano di attualità per trovare il sostituto di Simone Inzaghi.