Milan, Pulisic: "Il mio unico desiderio era rinnovare. Ora scriviamo la storia insieme"

Christian Pulisic, fantasista del Milan, ha scritto un messaggio sui social dopo il prolungamento con il Milan fino al 2031: "Rinnovare con il Milan è sempre stato il mio desiderio. Il legame che ho con questo club, con questa città e con i nostri incredibili tifosi significa tutto per me. Il club e i tifosi mi sono sempre stati vicini nei momenti difficili, senza mai smettere di credere in me. Non dimenticherò mai questo sostegno e sono determinato a ripagarlo. Voglio che i prossimi anni siano i migliori di sempre, ricchi di momenti indimenticabili e di vittorie. Scriviamo la storia insieme. Forza Milan".