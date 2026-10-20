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Inter, Baccin avvistato a Monza: nel mirino Romano e non solo. E spunta anche Ausilio

Il ds nerazzurro ha assistito alla netta vittoria dei brianzoli sul Cagliari: sul taccuino diversi nomi che si sono visti in campo

20 Ott 2026 - 11:34
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C'era anche Dario Baccin, nuovo ds dell'Inter, a vedere dal vivo lunedì sera Monza-Cagliari, match che ha visto i brianzoli vincere per 4-0. Il dirigente nerazzurro è stato avvistato sulle tribune del Brianteo dove era presente il suo predecessore in Viale della Liberazione. Ossia Piero Ausilio, attualmente libero dopo la lunga avventura con i Campioni d'Italia. La presenza di entrambi sugli spalti come ai vecchi tempi non è di certo passata inosservata.

Naturalmente Baccin non era lì per caso: il direttore sportivo ha osservato da vicino alcuni profili che potrebbero entrare in orbita Inter nelle prossime finestre di mercato. Parliamo soprattutto di Alessandro Romano, centrocampista del Cagliari che è già stato convocato in Nazionale da Mancini. Il 20enne ha gli occhi addosso di tante big italiane e non solo: l'obiettivo è muoversi in anticipo per beffare la folta concorrenza.

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Oltre a Romano, l'Inter apprezza anche Paul Mendy, altro talento di casa Cagliari che si sta mettendo in mostra. Tra le fila del Monza invece, sono due i profili monitorati: Gustavo Varela, già a quota sei gol in campionato con i brianzoli, e Jay Robinson, trequartista 19enne che i biancorossi hanno ingaggiato in prestito dal Southampton.

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