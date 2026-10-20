Inter, Baccin avvistato a Monza: nel mirino Romano e non solo. E spunta anche Ausilio

Naturalmente Baccin non era lì per caso: il direttore sportivo ha osservato da vicino alcuni profili che potrebbero entrare in orbita Inter nelle prossime finestre di mercato. Parliamo soprattutto di Alessandro Romano, centrocampista del Cagliari che è già stato convocato in Nazionale da Mancini. Il 20enne ha gli occhi addosso di tante big italiane e non solo: l'obiettivo è muoversi in anticipo per beffare la folta concorrenza.