Icardi: "Vorrei tornare all'Inter per chiudere un cerchio, sarebbe speciale"

Mauro Icardi, 33 anni, 250 gol in carriera con le maglie di Sampdoria, Inter, Psg e Galatasary e un presente da disoccupato con tanta voglia di tornare a calpestare l'erba di in campo da calcio. E due colori, in particolare, da indossare nuovamente, per chiudere un cerchio. I colori nerazzurri: "Nemmeno io immaginavo di trovarmi a questo punto senza squadra, ma non ne ho mai scelto una squadra soltanto per averne una" ha dichiarato l'attaccante argentino in una intervista a La Repubblica. "Ho ricevuto offerte ma ho preferito aspettare, piuttosto che accettare un progetto di cui non fossi convinto fino in fondo. Tornare all'Inter sarebbe speciale. Ho vissuto anni importanti, con quella maglia e la fascia da capitano ho costruito una parte di me. Il finale è stato doloroso e mi piacerebbe poter chiudere il cerchio in modo diverso. Ma un ritorno avrebbe senso solo con una convinzione reciproca e un obiettivo da raggiungere insieme. Ho ancora molto da dare: se torno in un posto, lo faccio per essere utile e per vincere".