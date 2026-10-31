Udinese, Runjaic verso l'esonero dopo il ko con la Roma: D'Aversa in pole per sostituirlo

Da quel momento, però, l'Udinese si è arenato e ha praticamente collezionato solo sconfitte. Sei consecutive, interrotte dal pari di Parma in cui Okoye aveva salvato il risultato parando il rigore di Bernabé, prima del ko interno contro la Roma. Dopo la gara, il tecnico aveva commentato così: "Il nostro primo tempo è stato imbarazzante a livello difensivo. Abbiamo concesso reti troppo facili. È stata una serata no, abbiamo conseguito un brutto risultato. Adesso comunque abbiamo tempo per preparare la prossima partita a Venezia, resto fiducioso su come invertire la rotta. So bene che potremo cambiare la situazione già dalla prossima gara, ma non sta a me deciderlo", ha concluso, rimettendosi di fatto al giudizio della società.