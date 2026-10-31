Udinese, Runjaic verso l'esonero dopo il ko con la Roma: D'Aversa in pole per sostituirlo

Con ogni probabilità, la settima sconfitta nelle ultime otto gare di Serie A costerà la panchina a Kosta Runjaic. L'Udinese è pronto a esonerare il tecnico tedesco, in Friuli dal 2024. In pole per sostituirlo c'è Roberto D'Aversa, con anche Paolo Zanetti in lista, ma al momento come alternativa all'ex allenatore del Torino.
Il pareggio contro il Parma aveva prolungato l'esperienza di Runjaic all'Udinese, ma il club si è convinto che cambiare guida tecnica fosse l'opzione migliore dopo un'altra brutta sconfitta come il 2-5 del Bluenergy Stadium contro la Roma. L'allenatore paga un inizio di stagione disastroso, nonostante le premesse non fossero così cattive dopo il pareggio all'esordio contro il Como e la vittoria di Monza.
Da quel momento, però, l'Udinese si è arenato e ha praticamente collezionato solo sconfitte. Sei consecutive, interrotte dal pari di Parma in cui Okoye aveva salvato il risultato parando il rigore di Bernabé, prima del ko interno contro la Roma. Dopo la gara, il tecnico aveva commentato così: "Il nostro primo tempo è stato imbarazzante a livello difensivo. Abbiamo concesso reti troppo facili. È stata una serata no, abbiamo conseguito un brutto risultato. Adesso comunque abbiamo tempo per preparare la prossima partita a Venezia, resto fiducioso su come invertire la rotta. So bene che potremo cambiare la situazione già dalla prossima gara, ma non sta a me deciderlo", ha concluso, rimettendosi di fatto al giudizio della società.