Inter, vicino il rinnovo di Carlos Augusto: è suo il primo rinnovo, aumenta lo stipendio

Quattro gol e due assist: finora solo un certo Lautaro Martinez ha fatto meglio di lui all'Inter. Parliamo di Carlos Augusto, sempre più centrale in nerazzurro: il brasiliano è definitivamente salito di status e sarà il suo il primo contratto che verrà rinnovato. Le discussioni vanno avanti e sono vicine alla conclusione. Lo ha confermato lo stesso ex Monza due giorni fa dalla pancia di San Siro: "Stiamo parlando, state calmi!".
L'Inter però ha una certa fretta: entro la fine del mese, al massimo due settimane, sarà chiusa la pratica del prolungamento come svela La Gazzetta dello Sport. Nuovo contratto fino al 2031 (attualmente scade nel 2028), e stipendio da big. L'ingaggio infatti, dovrebbe lievitare fino a quota 3,5 milioni di euro con l'aggiunta dei bonus: un bel salto rispetto ai 2,2 attuali. Il meritato riconoscimento per un gregario che, grazie al campo, sta insidiando anche i big.