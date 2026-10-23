Inter, vicino il rinnovo di Carlos Augusto: è suo il primo rinnovo, aumenta lo stipendio

Quattro gol e due assist: finora solo un certo Lautaro Martinez ha fatto meglio di lui all'Inter. Parliamo di Carlos Augusto, sempre più centrale in nerazzurro: il brasiliano è definitivamente salito di status e sarà il suo il primo contratto che verrà rinnovato. Le discussioni vanno avanti e sono vicine alla conclusione. Lo ha confermato lo stesso ex Monza due giorni fa dalla pancia di San Siro: "Stiamo parlando, state calmi!".