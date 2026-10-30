Dibu Martinez non può più chiudere la mano. Ecco perché la Juve ha scelto Vicario

Dibu Martinez è stato a un passo dalla Juventus quest'estate ma i dirigenti bianconeri non erano del tutto convinti delle condizioni dell'argentino. L'infortunio alla mano fatto passare come di poco conto, in realtà era davvero grave. Un retroscena rivelato dallo stesso Dibu nel corso di un'intervista: “Ho giocato l’intero Mondiale con un dito rotto”, ha raccontato Martinez. “I medici mi hanno applicato una stecca al dito e nelle prime settimane sono riuscito ad allenarmi tuffandomi con un solo braccio. Pochi giorni prima della finale, sono riuscito ad allenarmi normalmente. Se una palla mi avesse colpito direttamente sulla punta, l'intero dito sarebbe potuto esplodere. Ogni volta che una palla mi veniva addosso pregavo che il dito non si lussasse”.