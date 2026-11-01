Sindrome da derby, inizio horror e formazione discutibile: la sconfitta nel derby è tutta di Chivu

I cambi spesso sono stati decisivi per l’Inter, questa volta sono stati tardivi e non molto sensati. Poteva anche servire qualche idea di Mkhitaryan, ma sarebbero serviti di più i muscoli di Pio Esposito per dare una mano a un Thuram che aveva la lingua fuori a forza di correre e lottare. Questa è una sconfitta che pesa molto sulla stagione dell’Inter, perché è la prima in campionato, perché ha messo in discussione moltissime certezze che erano state accumulate durante la prima parte della stagione. Il mese di ottobre doveva essere tra i più importanti dell’anno per la stagione nerazzurra, si chiude con una sconfitta decisamente umiliante, con la latitanza di una vittoria nel derby che manca da 922 giorni e con la sensazione che sia stata persa anche quella forza di reazione che contro le squadre piccole ha ancora la sua efficacia, contro quelle ambiziose e in Champions assolutamente no.