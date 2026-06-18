Inter, vicinissimo il rinnovo del contratto di Christian Chivu: si attende l'annuncio

Il tecnico dei nerazzurri Christian Chivu, autore di una grandissima prima stagione, ha firmato il prolungamento di contratto con l'Inter fino al 2028. Si attende solo l'annuncio uficiale che dovrebbe arrivare tra giovedì e venerdì.
Il suo agente, Pietro Chiodi, mercoledì è stato nella sede nerazzurra per concordare gli ultimi dettagli con la dirigenza: lo stipendio di Chivu arriverà a 3 milioni l'anno. Un atto di fiducia verso un allenatore giovane, arrivato tra lo scetticismo dei tifosi e abile a conquistare rapidamente con lavoro e capacità comunicative il mondo Inter. Ma soprattutto, fondamentale nella vittoria del titolo numero 21 in Italia, agognato e molto atteso dopo la delusione cocente della scorsa stagione conclusa senza titoli. Ora, i nerazzurri guardano al futuro e a un rinnovamento che è partito dalla panchina e si espanderà sempre di più per garantire continuità di risultati e trofei.
Il mercato
Dopo aver perso Dumfries, passato al Real Madrid, l'Inter è a un passo dal colpo- Ivan Provedel per la porta: l'italiano, vincitore del premio come miglior portiere in Serie A 2022-23, arriva in nerazzurro per rafforzare la truppa degli estremi difensori a disposizione di Chivu dopo la partenza di Yann Sommer. Tra i migliori momenti della carriera di Provedel, per altro, anche uno storico gol di testa segnato contro l'Atletico Madrid in Champions League.