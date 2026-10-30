Juve e Napoli, Cannavaro si candida per la panchina: "Aspiro al massimo"

La sfida tra azzurri e bianconeri non sarà mai una partita banale per Cannavaro, che proprio in un rocambolesco Juventus-Napoli 4-3 del 1993 fece il suo debutto in Serie A. Ricordando quel momento, l'ex difensore non nasconde l'emozione: "Penso sia stato il giorno più emozionante della mia vita perché io sono cresciuto a Fuorigrotta, dove ho avuto la fortuna di giocare sia fuori il vecchio San Paolo che all'interno". Un traguardo speciale per un ragazzo del posto: "Arrivare a giocare in Serie A con la squadra del proprio cuore non è da tutti".