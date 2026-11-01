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Inter, la Curva Nord durissima coi giocatori: "Un derby perso senza giocare. Neanche le palle di salutare"

Nella notte uno striscione per contestare il comportamento dei giocatori nerazzurri

01 Nov 2026 - 09:05
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La sconcertante prestazione dell'Inter nel derby ha avuto uno strascico notturno, con una contestazione da parte della Curva Nord nei confronti della squadra, priva di mordente, convinzione, rabbia e concentrazione in campo, e rea di essersi poi infilata nel tunnel degli spogliatoi al fischio finale senza nemmeno rivolgere un saluto, e le scuse, a chi aveva provato a sostenerla fino all'ultimo. Questo lo striscione della Curva Nord esposto nella notte, con un messaggio durissimo rivolto ai giocatori nerazzurri: "Un derby perso senza giocare. Neanche le palle di salutare".

© da fcinter1908

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