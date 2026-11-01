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Inter, Chivu: "Fa male ma non è tutto da buttare, costretto a cambiare perché Bonny e Pio stavano male"

Il tecnico nerazzurro dopo il ko nel derby: "Sbagliato l'approccio e dobbiamo ritrovare la cattiveria"

01 Nov 2026 - 01:24
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"Fa male perdere un derby dove le aspettative erano alte per quello che è la stagione, per quello che dobbiamo difendere. Oggi abbiamo dovuto improvvisare viste le emergenze avute negli ultimi due giorni. Abbiamo cercato di recuperare qualcuno che ha dato disponibilità. Abbiamo sbagliato l'approccio ma non è tutto da buttare". Cristian Chivu analizza così la sconfitta dell'Inter nel derby. "Abbiamo reagito e potevamo anche pareggiarla con quella parata di Maignan poi abbiamo regalato un altro gol. Dobbiamo migliorare su approccio, atteggiamento e determinazione che in alcuni momenti ci manca. Dobbiamo voltare pagina perché tra tre giorni c'è una partita altrettanto importante". 

Poi Chivu spiega il cambio di modulo: "Siamo stati costretti a cambiare, Bonny ha vomitato tutta la notte, aveva la febbre fino alle 4 e mezza. Pio aveva avuto la febbre. Diouf doveva attaccare di più lo spazio, pensavamo che fosse la soluzione migliore, abbiamo dovuto adattarci alle emergenze. Ma io non butterei tutto, abbiamo messo in difficoltà nel primo tempo il Milan, per un pelo non siamo andati sul 2-2. Ma abbiamo le nostre colpe per l'atteggiamento, per la leggerezza quando difendiamo. L'anno scorso avevamo più cattiveria, bisogna ritrovarla".

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