Inter, Chivu: "Fa male ma non è tutto da buttare, costretto a cambiare perché Bonny e Pio stavano male"

"Fa male perdere un derby dove le aspettative erano alte per quello che è la stagione, per quello che dobbiamo difendere. Oggi abbiamo dovuto improvvisare viste le emergenze avute negli ultimi due giorni. Abbiamo cercato di recuperare qualcuno che ha dato disponibilità. Abbiamo sbagliato l'approccio ma non è tutto da buttare". Cristian Chivu analizza così la sconfitta dell'Inter nel derby. "Abbiamo reagito e potevamo anche pareggiarla con quella parata di Maignan poi abbiamo regalato un altro gol. Dobbiamo migliorare su approccio, atteggiamento e determinazione che in alcuni momenti ci manca. Dobbiamo voltare pagina perché tra tre giorni c'è una partita altrettanto importante".