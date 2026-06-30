Dalla Spagna: Bastoni nel mirino del Real Madrid, Mourinho in pressing sul difensore dell'Inter

Sin dal suo ritorno con i Blancos, la priorità per lo Special One è stata puntellare la difesa. Richiesta esaudita da Florentino Perez che ha prelevato Cucurella dal Chelsea per 60 milioni e ha convinto gli svincolati Konaté e Dumfries (non ancora ufficializzato) a sposare la causa Merengue. Il portoghese vorrebbe però ulteriori garanzie e in questo senso Bastoni rappresenta il profilo ideale per Mourinho: esperto, battagliero e pronto per giocare subito titolare. Il rapporto tra Inter e Real è eccellente, come dimostra l'amichevole disputata al Bernabeu tra le leggende dei club qualche settimana fa. In viale della Liberazione sono inoltre ben consapevoli dell'interesse dei Blancos e della possibilità che Bastoni voglia cambiare aria dopo sette anni in nerazzurro. Già a stagione in corso erano iniziati alcuni colloqui con il Barcellona, che sembrava fortemente intenzionata a portare il 27enne in Catalogna. Le trattative si erano poi arenate, ma con l'arrivo di Mourinho a Madrid le possibilità che Bastoni approdi in Liga sono tornate a salire.

