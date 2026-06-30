Dalla Spagna: Bastoni nel mirino del Real Madrid, Mourinho in pressing sul difensore dell'Inter
Il centrale nerazzurro è il nome in cima alla lista del tecnico portoghese. La trattativa può chiudersi per una cifra intorno ai 60 milioni
Salutati quattro pilastri difensivi (Sommer, De Vrij, Acerbi e Darmian) che non hanno rinnovato il proprio contratto, l'Inter rischia ora di perdere anche il pezzo più pregiato del proprio reparto arretrato: Alessandro Bastoni. Dalla Spagna, il sito del quotidiano As svela come il classe 1999 sia diventato il primo nome in cima alla lista della spesa del nuovo tecnico del Real Madrid José Mourinho.
Rinforzare la difesa
Sin dal suo ritorno con i Blancos, la priorità per lo Special One è stata puntellare la difesa. Richiesta esaudita da Florentino Perez che ha prelevato Cucurella dal Chelsea per 60 milioni e ha convinto gli svincolati Konaté e Dumfries (non ancora ufficializzato) a sposare la causa Merengue. Il portoghese vorrebbe però ulteriori garanzie e in questo senso Bastoni rappresenta il profilo ideale per Mourinho: esperto, battagliero e pronto per giocare subito titolare. Il rapporto tra Inter e Real è eccellente, come dimostra l'amichevole disputata al Bernabeu tra le leggende dei club qualche settimana fa. In viale della Liberazione sono inoltre ben consapevoli dell'interesse dei Blancos e della possibilità che Bastoni voglia cambiare aria dopo sette anni in nerazzurro. Già a stagione in corso erano iniziati alcuni colloqui con il Barcellona, che sembrava fortemente intenzionata a portare il 27enne in Catalogna. Le trattative si erano poi arenate, ma con l'arrivo di Mourinho a Madrid le possibilità che Bastoni approdi in Liga sono tornate a salire.
L'operazione, specifica As, potrebbe richiedere ancora qualche settimana e chiudersi per una cifra intorno ai 60 milioni. Bastoni attende, consapevole comunque che il proprio futuro potrebbe essere bianco.
Poche alternative
Le principali alternative al difensore di Casalmaggiore erano due, ma si sono rivelate difficilmente percorribili. Un nome gradito a Mourinho era quello del suo connazionale Ruben Dias, ma il Manchester City ha fatto sapere che non ha alcuna intenzione di cederlo. La seconda pista portava al tedesco Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), ma l'infortunio alla caviglia sinistra ai Mondiali contro la Costa d'Avorio sembra averlo escluso dalla corsa per vestire maglia bianca del Real.