Inter, il procuratore di Provedel in sede: incontro positivo

L'Inter ha compiuto un passo in avanti per Ivan Provedel, che potrebbe diventare il nuovo vice di Josep Martínez. Nella giornata di ieri, l'agente dell'estremo difensore della Lazio, Gianni Rava, si è recato nella sede del club di Viale della Liberazione: secondo Alfredo Pedullà, trovata una base d'intesa per un contratto triennale da poco più di 1,5 milioni di euro a stagione più bonus. Il calciatore, contratto coi biancocelesti fino al giugno 2027, ha espresso il totale gradimento al trasferimento a Milano, accettando anche la prospettiva di giocarsi il posto con lo spagnolo.
Risolto il fronte giocatore, la dirigenza interista deve adesso superare lo scoglio più complesso, rappresentato dalle resistenze del presidente laziale Claudio Lotito. Al momento si registra infatti una distanza economica tra i due club: l'Inter mette sul piatto una cifra vicina ai 2-3 milioni di euro come indennizzo, facendo leva sulla scadenza non troppo lontana del cartellino, mentre la Lazio ne richiede almeno 4-5 per privarsi definitivamente del classe 1994. Le parti continueranno ad aggiornarsi nei prossimi giorni per provare a limare il divario e formalizzare l'operazione.