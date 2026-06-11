Inter, il procuratore di Provedel in sede: incontro positivo

L'Inter ha compiuto un passo in avanti per Ivan Provedel, che potrebbe diventare il nuovo vice di Josep Martínez. Nella giornata di ieri, l'agente dell'estremo difensore della Lazio, Gianni Rava, si è recato nella sede del club di Viale della Liberazione: secondo Alfredo Pedullà, trovata una base d'intesa per un contratto triennale da poco più di 1,5 milioni di euro a stagione più bonus. Il calciatore, contratto coi biancocelesti fino al giugno 2027, ha espresso il totale gradimento al trasferimento a Milano, accettando anche la prospettiva di giocarsi il posto con lo spagnolo.