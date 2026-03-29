Inter, la rivoluzione parte dalla difesa: Solet il pallino, derby col Milan per Gila

L'Inter sarà chiamata dunque a rifarsi il look dietro. Quanto sarà profondo il rinnovamento dipenderà molto dalle eventuali partenze di Bastoni e Carlos Augusto. A prescindere dalla cessione dell'italiano e del brasiliano, ad Appiano arriveranno nuovi difensori. Il primo nome è Oumar Solet. Già un anno fa il nome del centralone francese dell'Udinese era entrato in orbita nerazzurra, poi i problemi con la legge hanno fatto un po' da deterrente. Oggi la sua situazione sembra in fase di risoluzione e il nome del classe 2000 è tornato di grande attualità. In viale della Liberazione piace molto, Ausilio lo seguiva già ai tempi del Salisburgo, per duttilità (può giocare in tutte le posizioni di una difesa a tre) e caratteristiche fisiche. In più ora il ragazzo ha messo insieme un anno e mezzo di Serie A: conosce il campionato e sarebbe dunque un acquisto pronto per l'uso. L'Udinese non stenderà un tappeto rosso: per portare Solet a Milano serviranno almeno 20/25 milioni.