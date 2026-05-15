Il Newcastle mette in vendita Tonali: il prezzo è shock

15 Mag 2026 - 10:47

Il Newcastle ha ufficialmente messo sul mercato Sandro Tonali per far fronte alle rigide norme del Fair Play Finanziario della Premier League, con il Manchester United pronto a formulare un'offerta altissima per portarlo a Old Trafford. Dopo i massicci investimenti dell'estate 2025 e la mancata qualificazione in Champions League, il club di proprietà PIF necessita di un sacrificio illustre e ha fissato la valutazione dell'ex milanista a non meno di 100 milioni di euro, quasi il doppio rispetto ai 58,9 milioni sborsati nel 2024. Lo scrive Tuttomercatoweb.

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