Il Newcastle mette in vendita Tonali: il prezzo è shock

Il Newcastle ha ufficialmente messo sul mercato Sandro Tonali per far fronte alle rigide norme del Fair Play Finanziario della Premier League, con il Manchester United pronto a formulare un'offerta altissima per portarlo a Old Trafford. Dopo i massicci investimenti dell'estate 2025 e la mancata qualificazione in Champions League, il club di proprietà PIF necessita di un sacrificio illustre e ha fissato la valutazione dell'ex milanista a non meno di 100 milioni di euro, quasi il doppio rispetto ai 58,9 milioni sborsati nel 2024. Lo scrive Tuttomercatoweb.