Il Chelsea contatta Xabi Alonso: le richieste del tecnico

15 Mag 2026 - 12:21
© Getty Images

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Il Chelsea sta intensificando il pressing per ingaggiare Xabi Alonso, principale candidato alla panchina dei Blues per la prossima stagione. L'ex centrocampista spagnolo, però, sta chiedendo rassicurazioni sul progetto tecnico prima di dare il proprio assenso definitivo. Alonso è infatti rimasto segnato dalla sua ultima esperienza al Real Madrid, conclusa dopo soli sette mesi nonostante un contratto triennale, e ora intende valutare attentamente stabilità e prospettive del club londinese. Il Chelsea, nono in Premier League e fuori dalla prossima Champions League, lo considera il profilo ideale, anche grazie al sostegno di parte dello spogliatoio.

La dirigenza ha comunque stilato una shortlist di almeno cinque candidati, tra cui Andoni Iraola del Bournemouth e Marco Silva del Fulham, entrambi contattati. Campione da giocatore con Liverpool, Real Madrid e Bayern Monaco, e vincitore della Bundesliga 2024 alla guida del Bayer Leverkusen imbattuto, nella stessa stagione Alonso aveva anche raggiunto la finale di Europa League, poi persa contro l'Atalanta. Il suo breve ritorno al Real Madrid si è chiuso tra difficoltà e tensioni interne.

Il Chelsea, che ha già cambiato guida tecnica più volte nell'ultima stagione, sabato sarà impegnato nella finale di FA Cup contro il Manchester City, con lo staff ad interim che prosegue la gestione quotidiana della squadra in attesa di una scelta definitiva per il futuro.

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