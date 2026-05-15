Il Chelsea contatta Xabi Alonso: le richieste del tecnico

La dirigenza ha comunque stilato una shortlist di almeno cinque candidati, tra cui Andoni Iraola del Bournemouth e Marco Silva del Fulham, entrambi contattati. Campione da giocatore con Liverpool, Real Madrid e Bayern Monaco, e vincitore della Bundesliga 2024 alla guida del Bayer Leverkusen imbattuto, nella stessa stagione Alonso aveva anche raggiunto la finale di Europa League, poi persa contro l'Atalanta. Il suo breve ritorno al Real Madrid si è chiuso tra difficoltà e tensioni interne.