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Marca è sicuro: "Bastoni dice 'sì' al Barcellona", ma il costo del cartellino è il grande ostacolo

Per il quotidiano spagnolo, il difensore dell'Inter è il primo obiettivo dei blaugrana. Il ds Deco punta all'italiano come sostituto di Christensen

28 Mar 2026 - 16:55
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Il Barcellona punta Alessandro Bastoni e ormai non si nasconde più. Non è un mistero che il club catalano sia interessato da tempo al difensore dell'Inter e della nazionale, ma il passo in avanti delle ultime settimane, assicura il quotidiano spagnolo Marca, riguarda l'apertura totale alla destinazione da parte del giocatore

Nessuna trattativa ufficiale al momento, ma il Barcellona avrebbe sondato il terreno con Bastoni, che avrebbe confermato la volontà di vestire la maglia blaugrana dal 2026/27. Sempre secondo Marca, anche la stessa Inter sarebbe pronta a trattare per la cessione. 

Perché il Barcellona vuole Bastoni?

 Il Barcellona insiste per volontà del direttore sportivo Deco. L'ex fuoriclasse portoghese sente di aver individuato in Bastoni il profilo ideale per la difesa di Flick. Sia per il piede mancino che potrebbe farlo diventare il sostituto di Christensen, il cui rinnovo di contratto al ribasso potrebbe non andare in porto, sia per l'esperienza dell'azzurro, che a 26 anni ha già giocato centinaia di partite anche a livello internazionale. 

Bastoni-Barcellona, il problema è il costo del cartellino

 Per il Barça, che anche nella prossima estate dovrà fare i conti con il fair play finanziario, il problema principale riguarda però il costo del cartellino di Bastoni. Il cui valore si aggira intorno ai 70 milioni di euro, con l'Inter poco propensa a fare sconti per quello che negli ultimi anni è stato un titolarissimo. Le alternative a Bastoni, per gli spangoli, sarebbero Van de Ven (Tottenham), Schlotterbeck (Borussia Dortmund) e Vuskovic (Amburgo). 

Anche lady Bastoni finisce al centro dei rumors: futuro insieme a Barcellona?

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