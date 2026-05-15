Mourinho sul futuro: "L'offerta del Benfica è arrivata ma non l'ho vista. La prossima settimana è decisiva"

"Sì, mercoledì ho ricevuto un'offerta di rinnovo del contratto dal Benfica. L'offerta è stata consegnata al mio agente, ma non ho voluto vederla, conoscerla o analizzarla. Lo farò solo a partire da domenica". Lo ha detto l'allenatore del Benfica Josè Mourinho nel corso di una conferenza stampa, a proposito del suo futuro alla guida della squadra lusitana. Lo Special One ha anche precisato di non aver ricevuto alcuna offerta dal Real Madrid. "Per quanto riguarda il Real Madrid, non mi hanno mai detto di avere un'offerta da mostrarmi. Né il presidente, né alcuna persona importante della società. Ma se me l'avessero detto, avrei risposto esattamente allo stesso modo", ha affermato Mourinho come riporta la stampa locale. "La prossima settimana sarà importante per me, per il mio futuro e anche per il Benfica. Quando la stagione finirà, il Benfica dovrà iniziare a pensare alla prossima. Ma, secondo il contratto e l'accordo che ho firmato al mio arrivo, abbiamo questi pochi giorni per valutare la situazione e prendere una decisione", ha concluso Mourinho.