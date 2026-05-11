Inter, è l'ora di Pepo Martinez: 90 minuti per prendersi un trofeo e la porta dei nerazzurri

L'Inter però quest'estate avrà parecchio da fare (Darmian, De Vrij, Acerbi e probabilmente Mkhitaryan saluteranno a zero) e, considerando il budget, al netto di eventuali cessioni, intorno ai 40 milioni messo a disposizione da Oaktree, ogni operazione andrà misurata. E così la candidatura di Pepo Martienz come portiere titolare della prossima stagione è tornata fortemente in auge: anche perché lo spagnolo, quando chiamato in causa, non ha mai sfigurato. La sua ascesa in questa stagione è stata anche bloccata dall'incidente in auto di cui è stato suo malgrado protagonista. Ora il peggio sembra alle spalle e Pepo è pronto a giocarsi le sue carte: una buona prestazione anche in finale potrebbe mettere ulteriori dubbi nelle teste di Chivu, Marotta e Ausilio.