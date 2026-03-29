MANOVRE NERAZZURRE

Tutta la verità su Bastoni al Barcellona: tra sirene spagnole e la vera posizione dell'Inter

Alessandro Bastoni verso il Barcellona? Facciamo chiarezza: il sondaggio di Deco, l'apertura del difensore e il prezzo fissato da Marotta

29 Mar 2026 - 07:46
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Per Alessandro Bastoni sono settimane, per non dire mesi, agitati. Prima il caso Kalulu e i conseguenti fischi in praticamente tutti gli stadi italiani, poi l'infortunio nel derby che gli ha fatto saltare partite importanti nella corsa scudetto dell'Inter, il rientro con l'Italia che cerca i Mondiali e ora le sirene di mercato che si fanno sempre più forti.

Bastoni ha detto sì al Barcellona?

 Ieri dalla Spagna è rimbalzata la voce del sì del difensore al Barcellona ma la situazione non riflette lo stato delle cose, almeno per il momento. I media spagnoli fanno il loro gioco, capita anche in Italia quando un giocatore è cercato da una squadra di Serie A, e spingono per l'opzione catalana ma è giusto fare un po' di ordine. Che Bastoni sia il primo della lista dei blaugrana è cosa risaputa da tempo, soprattutto per la stima del ds Deco.

L'Inter vuole cedere Bastoni?

 È anche vero che, recentemente, il Barça ha approcciato l'entourage del difensore azzurro iniziando a intavolare discorsi su ingaggio e scadenza del contratto. Ma Bastoni, per quanto abbia evidentemente aperto ad ascoltare la proposta, non ha comunicato all'Inter la volontà di andare via, un particolare non da poco perché se è vero che i nerazzurri con la giusta offerta rifletterebbero seriamente sulla cessione di uno dei suoi pilastri, allo stesso tempo lo terrebbero con lo stesso entusiasmo se manifestasse l'idea di restare.

Quanto vale Bastoni?

 A proposito di "giusta offerta", il Barcellona non ha ancora contattato l'Inter ma sa benissimo che i 50-60 milioni prospettati dai quotidiani spagnoli - a maggior ragione se non totalmente cash, visto che nell'affare potrebbe essere inserito Gerard Martin - non basterebbero per convincere Marotta e Ausilio, che puntano come minimo a quota 70 senza contropartite. Da qui a giugno, comunque, sono attese novità e non è detto siano a breve perché entrambe le squadre sono impegnate su più fronti e se è vero che il mercato non si ferma mai, gli obiettivi sul campo avranno priorità.

I giornali sportivi: domenica 29 marzo 2026

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