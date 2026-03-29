Tutta la verità su Bastoni al Barcellona: tra sirene spagnole e la vera posizione dell'Inter

A proposito di "giusta offerta", il Barcellona non ha ancora contattato l'Inter ma sa benissimo che i 50-60 milioni prospettati dai quotidiani spagnoli - a maggior ragione se non totalmente cash, visto che nell'affare potrebbe essere inserito Gerard Martin - non basterebbero per convincere Marotta e Ausilio, che puntano come minimo a quota 70 senza contropartite. Da qui a giugno, comunque, sono attese novità e non è detto siano a breve perché entrambe le squadre sono impegnate su più fronti e se è vero che il mercato non si ferma mai, gli obiettivi sul campo avranno priorità.