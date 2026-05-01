Calciomercato Inter: con Konè, Jones e Diaby i nerazzurri ci riprovano a mesi di distanza

Segno che il gradimento per i tre non è mai scemato, anche se non è detto arriveranno tutti, per diversi motivi. Partendo da Konè, era il giocatore muscolare chiesto da Chivu per cambiare il modo di giocare della squadra, la Roma sembrava disposto a cederlo anche per motivi economici poi, anche per questioni di umori della piazza, aveva detto no. Ora il francese è tornato in auge anche perché, causa Fair Play Finanziario, i giallorossi entro il 30 giugno potrebbero operare una cessione pesante e Konè, tra i big (Svilar, Ndicka, Soulé e ovviamente Malen), è il più sacrificabile.