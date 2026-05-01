MANOVRE NERAZZURRE

Calciomercato Inter: con Konè, Jones e Diaby i nerazzurri ci riprovano a mesi di distanza

L'Inter prepara i colpi per la prossima stagione. Da Konè a Moussa Diaby e Curtis Jones, ecco come Chivu può rivoluzionare il modo di giocare

01 Mag 2026 - 09:48
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Riavvolgiamo il nastro ad agosto 2025, tra gli obiettivi di mercato dell'Inter c'erano Manu Konè e Moussa Diaby. Solo qualche mese dopo, a gennaio, nuovo tentativo per l'esterno dell'Al Ittihad e interesse per Curtis Jones. Andando avanti veloce col nastro arriviamo ai giorni nostri e i nerazzurri, concentrati sul conquistare matematicamente lo scudetto, stanno già pianificando le mosse per la prossima stagione e tra gli obiettivi ci sono proprio... Konè, Diaby e Jones.

Konè può andare all'Inter?

 Segno che il gradimento per i tre non è mai scemato, anche se non è detto arriveranno tutti, per diversi motivi. Partendo da Konè, era il giocatore muscolare chiesto da Chivu per cambiare il modo di giocare della squadra, la Roma sembrava disposto a cederlo anche per motivi economici poi, anche per questioni di umori della piazza, aveva detto no. Ora il francese è tornato in auge anche perché, causa Fair Play Finanziario, i giallorossi entro il 30 giugno potrebbero operare una cessione pesante e Konè, tra i big (Svilar, Ndicka, Soulé e ovviamente Malen), è il più sacrificabile.

Jones-Inter, gli ostacoli

 Rimanendo a centrocampo, Jones stuzzica e non poco anche per via di un contratto in scadenza 2027 che l'inglese non vorrebbe rinnovare perché vuole andare via per trovare più spazio. Il Liverpool sembra disposto a cederlo ma bisogna fare attenzione alle sirene della Premier League, con l'Aston Villa in prima fila. E poi bisogna capire quanta profondamente la dirigenza interista vorrà rivoluzionare la mediana: Calhanoglu, come sembra, resterà un altro anno? Stankovic, come sembra, verrà riscattato e resterà? Mkhitaryan rinnoverà? Konè arriverà? Se avverranno tutti questi incastri, sarà più difficile vedere Jones nerazzurro.

Diaby, ritorno di fiamma

 E poi c'è Diaby, altro profilo che darebbe imprevedibilità all'attacco, cosa che oggi manca a Chivu per caratteristiche tecniche dei giocatori a disposizione (non è un caso che tra gli obiettivi della scorsa estate c'era anche Lookman). Il francese non vede l'ora di tornare in Europa, sia ad agosto 2025 che a gennaio 2026 non si era trovato l'accordo con l'Al Ittihad (prestito con diritto di riscatto che si sarebbe tramutato in obbligo a certe condizioni) ma questa volta tutto può cambiare. Se Salah davvero approdasse in Arabia, il suo omologo in rosa avrebbe il via libera per andare via: e l'Inter lo abbraccerebbe volentieri.

I giornali sportivi: venerdì 1 maggio

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