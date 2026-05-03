Nico Paz-Real, prima recompra e poi cessione? L'Inter resta alla finestra e spera in un assist di Mourinho

Mbappé sgomitato perde sangue, ma niente rigore col Girona. Furia Real: "Fallo anche sulla luna"
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Lo Special One tra i favoriti per diventare il prossimo allenatore dei Blancos. Il precedente con David Silva fa sperare chi sogna il trequartista argentino
Il campionato non è ancora finito ma Nico Paz accende già il mercato. Il trequartista argentino nelle ultime due stagioni ha brillato sulle sponde del Lago di Como e tutto fa pensare che quest'estate il Real Madrid sia pronto a esercitare la clausola di recompra da 9 milioni di euro per riportarlo a casa. Far tornare Nico al Bernabeu però non è una garanzia su un futuro "in blanco" del classe 2004.
A Madrid infatti la concorrenza sulla trequarti per una maglia da titolare è durissima: nelle zone di campo in cui solitamente agisce Nico ci sono già Arda Guler, Brahim Diaz e Franco Mastantuono (tutti mancini come lui tra l'altro). Questo fa pensare che molto del futuro dell'argentino dipenderà dalla scelta che Florentino Perez farà sul prossimo allenatore: soltanto una volta capito chi siederà sulla panchina più ambita del mondo si capirà quale potrà essere il destino di Nico. Da dirigenti dei blancos filtra una certa volontà di puntare ancora sul prodotto del La Fabrica (le giovanili del Madrid), ma l'ultima parola l'avrà il nuovo tecnico che, per forza di cose, dovrà scegliere su chi tenere e chi lasciar partire.
In estate infatti a Madrid ci si attende una mezza rivoluzione: due anni con a "zero tituli" non sono accettabili al Bernabeu e una o due cessioni eccellenti per fare cassa non sono da escludere. Per questo l'Inter e tanti altri club rimangono alla finestra: se alla fine il Real dovesse decidere di puntare su altri giocatori, Nico Paz potrebbe partire.
Al momento, nel borisno di Madrid il favorito per la successione di Alvaro Arbeloa sarebbe Jose Mourinho. E proprio un precedente di mercato con lo Special One fa sperare chi sogna Nico Paz. Durante il primo regno del portoghese sulla panchina dei Blancos il club aveva già un accordo con un giovane David Silva. Mourinho si impuntò per avere il più esperto Mesut Özil e il trequartista spagnolo finì al Manchester City.
Nel caso in cui il Real puntasse su altri, a quale prezzo potrebbe vendere Nico Paz? Ancora presto per dirlo. Il precedente del Tottenham però suona da avviso ai naviganti: gli Spurs a fine agosto si erano presentati con un'offerta che, con una consistente parte in bonus, sarebbe potuta arrivare fino a 70 milioni di euro. Da Como, e di rimbalzo da Madrid, è arrivato un secco no. Va detto che la proposta è giunta in circostanze particolari: i lariani non avrebbero avuto il tempo materiale per sostituire il loro miglior giocatore e, soprattutto, la cifra in arrivo da Londra sarebbe stata da dividere tra Como e Real.
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