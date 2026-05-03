Nico Paz-Real, prima recompra e poi cessione? L'Inter resta alla finestra e spera in un assist di Mourinho

Nel caso in cui il Real puntasse su altri, a quale prezzo potrebbe vendere Nico Paz? Ancora presto per dirlo. Il precedente del Tottenham però suona da avviso ai naviganti: gli Spurs a fine agosto si erano presentati con un'offerta che, con una consistente parte in bonus, sarebbe potuta arrivare fino a 70 milioni di euro. Da Como, e di rimbalzo da Madrid, è arrivato un secco no. Va detto che la proposta è giunta in circostanze particolari: i lariani non avrebbero avuto il tempo materiale per sostituire il loro miglior giocatore e, soprattutto, la cifra in arrivo da Londra sarebbe stata da dividere tra Como e Real.