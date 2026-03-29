Inter, Carlos Augusto alla Roma: intreccio di mercato con Koné?

La Roma pensa a Carlos Augusto, individuando nell'esterno dell'Inter il profilo ideale per risolvere l'emergenza cronica sulla corsia mancina e permettere il ritorno di Wesley sulla destra dopo il probabile (è in scadenza) addio di Celik. L'operazione si inserisce in un complesso incastro di mercato che vedrebbe i nerazzurri pronti a tornare all'assalto per Manu Koné, centrocampista fisico richiesto espressamente da Chivu, con la Roma costretta a generare plusvalenze entro il 30 giugno per rispettare i paletti Uefa. Nonostante una valutazione interista di almeno 20 milioni di euro a fronte della stima giallorossa di 15-16 milioni, il brasiliano - attualmente chiuso da Dimarco e con un rinnovo in stand-by fino al 2028 - non è considerato incedibile, aprendo la strada a un doppio affare formalmente slegato: il passaggio di Koné a Milano entro fine giugno e il trasferimento dell'ex Monza nella Capitale a luglio. Lo scrive il Corriere dello Sport.