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Thuram, messaggio all'Inter: "Non ho un contratto lungo come Lautaro ma sono contento". E il Toro: "Tu stai bene qui"

Il francese scherza: "Io non ho un ristorante come lui, in nerazzurro sono felice"

11 Mag 2026 - 14:05
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Thuram e Lautaro promettono di regalare altri trofei all'Inter. Se il Toro si è già blindato in nerazzurro "Resterò a lungo, voglio altri trofei qui", il francese lancia un messaggio un messaggio alla società senza però creare polemiche: "Sono contentissimo qui, l'Inter ti fa sentire importante dal primo giorno - le parole a Sky Sport -. Non ho un contratto lungo come Lautaro ma per adesso sto benissimo qui. Io non ho ristoranti in città come lui".  

L'ex Borussia Mönchengladbach, arrivato a Milano nell'estate del 2023, è sotto contratto con l'Inter fino al 2028, mentre il capitano è legato al club di Viale della Liberazione esattamente per un anno in più, ossia il 2029. Sempre davanti le telecamere, in una speciale intervista a due, ci ha pensato proprio Lautaro a blindare Thuram: "Tu stai bene qui". L'ex Racing ha le idee chiare su tanti aspetti: "Sono molto felice, l'Inter è la mia seconda casa. Io penso solo all'Inter, la mia famiglia si trova alla grande a Milano". I due proveranno a colpire la Lazio nella finalissima di Coppa Italia di mercoledì sera che Canale 5 trasmetterà in esclusiva assoluta a partire dalle ore 21.

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