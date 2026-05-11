Thuram, messaggio all'Inter: "Non ho un contratto lungo come Lautaro ma sono contento". E il Toro: "Tu stai bene qui"

L'ex Borussia Mönchengladbach, arrivato a Milano nell'estate del 2023, è sotto contratto con l'Inter fino al 2028, mentre il capitano è legato al club di Viale della Liberazione esattamente per un anno in più, ossia il 2029. Sempre davanti le telecamere, in una speciale intervista a due, ci ha pensato proprio Lautaro a blindare Thuram: "Tu stai bene qui". L'ex Racing ha le idee chiare su tanti aspetti: "Sono molto felice, l'Inter è la mia seconda casa. Io penso solo all'Inter, la mia famiglia si trova alla grande a Milano". I due proveranno a colpire la Lazio nella finalissima di Coppa Italia di mercoledì sera che Canale 5 trasmetterà in esclusiva assoluta a partire dalle ore 21.