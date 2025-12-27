Paratici ribalta la Fiorentina: Boga, Coppola e Martel nel mirino

L'esterno offensivo è solo il primo dei ruoli in cui Paratici ha in mente di intervenire. Anche la difesa verrà sicuramente rinforzata: ci si aspetta che a gennaio a Firenze possa arrivare almeno un difensore centrale. La prima opzione potrebbe essere Diego Coppola. Il classe 2003 in estate ha lasciato Verona per volare in Premier al Brighton, ma in questi mesi ha trovato pochissimo spazio (poco più di 250 minuti in stagione). Per questo il ritorno in Italia, nell'anno del Mondiale, sarebbe un'opzione molto gradita. L'altro nome per la difesa è Radu Dragusin. Un vecchio pallino di Paratici, che aveva investito 25 milioni soltanto due anni fa per strapparlo al Genoa e portarlo al Tottenham. L'avventura del romeno a Londra però, anche a causa di un infortunio al ginocchio, non è andata secondo i piani e ora il classe 2002 cerca una nuova opportunità per giocare con continuità.