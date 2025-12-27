Logo SportMediaset

RIVOLUZIONE VIOLA

Paratici ribalta la Fiorentina: Boga, Coppola e Martel nel mirino

Attesa a giorni l'ufficialità dell'arrivo del direttore del Tottenham a Firenze. Dovrà rivitalizzare una squadra

di Redazione
27 Dic 2025 - 11:56

Manca ancora l'ufficialità, ma a questo punto sarebbe davvero una grande sorpresa non vedere Fabio Paratici dirigere il mercato di gennaio della Fiorentina. L'ex Juve nei prossimi giorni dovrebbe interrompere il suo rapporto con il Tottenham per potere poi sposare il progetto Viola. E il lavoro di Paratici sarà da subito impegnativo. Il nuovo direttore sportivo è atteso da una finestra di mercato in cui la Fiorentina avrà molto da fare: la classifica parla chiaro, servirà almeno un colpo per reparto. Paratici però non si farà trovare impreparato: il direttore ha già un programma in testa con obiettivi molto chiari.

BOGA OBIETTIVO NUMERO UNO

Il primo della lista è Jeremie Boga. L'esterno ex Sassuolo e Atalanta è ai ferri corti con il Nizza dopo l'aggressione subita dai propri tifosi. Cambiare aria con un possibile ritorno in Serie A è un'opzione che sicuramente lo alletta. Tra l'altro la Fiorentina potrebbe anche imbastire uno scambio con il club francese: Amir Richardson ha apertamente dichiarato la sua voglia di lasciare Firenze e in cima alle destinazioni preferite c'è proprio Nizza ("A gennaio preferirei andarmene. Il Nizza è chiaramente la mia priorità”).  

COPPOLA E DRAGUSIN PER LA DIFESA

L'esterno offensivo è solo il primo dei ruoli in cui Paratici ha in mente di intervenire. Anche la difesa verrà sicuramente rinforzata: ci si aspetta che a gennaio a Firenze possa arrivare almeno un difensore centrale. La prima opzione potrebbe essere Diego Coppola. Il classe 2003 in estate ha lasciato Verona per volare in Premier al Brighton, ma in questi mesi ha trovato pochissimo spazio (poco più di 250 minuti in stagione). Per questo il ritorno in Italia, nell'anno del Mondiale, sarebbe un'opzione molto gradita. L'altro nome per la difesa è Radu Dragusin. Un vecchio pallino di Paratici, che aveva investito 25 milioni soltanto due anni fa per strapparlo al Genoa e portarlo al Tottenham. L'avventura del romeno a Londra però, anche a causa di un infortunio al ginocchio, non è andata secondo i piani e ora il classe 2002 cerca una nuova opportunità per giocare con continuità. 

MARTEL A CENTROCAMPO

A centrocampo invece il nome che sta prendendo quota è quello di Eric Martel del Colonia. Classe 2002, è un punto fermo del club tedesco (sempre titolare in questa stagione) me è in scadenza a giugno 2026: la Fiorentina dunque potrebbe fare leva sul rischio di perderlo a zero per prenderlo a prezzo vantaggioso. Sicuramente a una cifra inferiore rispetto ai 10 milioni che il Colonia chiedeva in estate. Un altro nome apprezzato per rinforzare la mediana è quello di Sandi Lovric. Paratici è pronto a dar vita al Rinascimento Viola. 

mercato fiorentina
coppola
radu dragusin
jeremie boga
fabio paratici

