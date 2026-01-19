Fiorentina, chi è Jack Harrison: dalla Mls con Pirlo a simbolo del Leeds di Bielsa

A 14 anni lascia casa e amici per volare negli USA grazie a una borsa di studio, segna 24 gol nei campionati giovanili con BlackRock, Manhattan SC e Wake Forest e nel gennaio 2016 è pronto a entrare dalla porta principale in Mls. Viene selezionato come prima scelta dai Chicago Fire, che però lo cedono subito al New York City e per lui è un sogno che si avvera perché nello spogliatoio trova campioni del calibro di David Villa, Andrea Pirlo e Frank Lampard: "A quel punto ho pensato che non importava più cosa sarebbe successo, questa era la mia strada e dovevo continuare a guardare avanti", ha raccontato lo stesso Harrison in un'intervista al Guardian.