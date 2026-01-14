Paratici-Fiorentina, è ufficiale: sarà il direttore sportivo dal 4 febbraio 2026

L'ex dirigente della Juventus torna in Italia a 5 anni di distanza dall'ultima voltadi Martino Cozzi
Fabio Paratici è il nuovo direttore sportivo della Fiorentina. Dopo l'accordo trovato nelle scorse settimane, la società viola ha ufficializzato l'ingaggio dell'ex dirigente di Juventus e Tottenham a partire dal prossimo 4 febbraio. Paratici, dunque, concluderà il mercato invernale con gli Spurs per poi fare ritorno in Italia e cominciare la nuova avventura: "ACF Fiorentina è lieta di comunicare che Fabio Paratici, a partire dal 4 febbraio 2026, assumerà l’incarico di Direttore Sportivo della Fiorentina", si legge nel comunicato.
A distanza di 5 anni dall'ultima volta, quando nel 2021 aveva lasciato la Juventus, Fabio Paratici torna in Italia. L'ex ad della Juventus, infatti, nel 2021 si era trasferito in Inghilterra per ricoprire il ruolo di direttore generale al Tottenham, carica temporaneamente lasciata nel marzo 2023 a seguito di una sanzione della FIGC per il caso plusvalenze. Inibito per 30 mesi, l'ex dirigente di Sampdoria e Juventus il mese seguente aveva lasciato definitivamente gli Spurs. Nell'ottobre 2025, al termine della squalifica, ha fatto ritorno al Tottenham, stavolta come direttore sportivo, dove ha lavorato a stretto contatto con Johan Lange. La scorsa estate, inoltre, il suo nome era finito in lista alla cima del Milan per il ruolo di ds, salvo poi vedere tutto naufragare a causa dei limiti imposti dall’inibizione. Ora per lui è pronta una nuova avventura in Serie A.
PARATICI: "ACCOLTO IL DESIDERIO DI TORNARE IN ITALIA"
Il nuovo ds della Fiorentina ha salutato così il Tottenham attraverso i canali ufficiali del club: "Voglio ringraziare Vinai (Venkatesham, l'ad degli Spurs, ndr) e il Consiglio di Amministrazione del Tottenham per aver accolto il mio desiderio di tornare in Italia e di unirmi alla Fiorentina. Ho amato il mio periodo al Club, ma questa opportunità, unita alla necessità di rimanere nella mia terra natale, mi ha portato a questa decisione.Gli Spurs sono un club che mi sta molto a cuore. Ci lavorano persone fantastiche, appassionate del progetto quanto me e desiderose di raggiungere un successo duraturo. Non ho dubbi che ci riusciranno e seguirò da vicino la squadra dall'Italia".