fiorentina
L'ANNUNCIO

Paratici-Fiorentina, è ufficiale: sarà il direttore sportivo dal 4 febbraio 2026

L'ex dirigente della Juventus torna in Italia a 5 anni di distanza dall'ultima volta 

di Martino Cozzi
14 Gen 2026 - 14:58

Fabio Paratici è il nuovo direttore sportivo della Fiorentina. Dopo l'accordo trovato nelle scorse settimane, la società viola ha ufficializzato l'ingaggio dell'ex dirigente di Juventus e Tottenham a partire dal prossimo 4 febbraio. Paratici, dunque, concluderà il mercato invernale con gli Spurs per poi fare ritorno in Italia e cominciare la nuova avventura: "ACF Fiorentina è lieta di comunicare che Fabio Paratici, a partire dal 4 febbraio 2026, assumerà l’incarico di Direttore Sportivo della Fiorentina", si legge nel comunicato.

A distanza di 5 anni dall'ultima volta, quando nel 2021 aveva lasciato la Juventus, Fabio Paratici torna in Italia. L'ex ad della Juventus, infatti, nel 2021 si era trasferito in Inghilterra per ricoprire il ruolo di direttore generale al Tottenham, carica temporaneamente lasciata nel marzo 2023 a seguito di una sanzione della FIGC per il caso plusvalenze. Inibito per 30 mesi, l'ex dirigente di Sampdoria e Juventus il mese seguente aveva lasciato definitivamente gli Spurs. Nell'ottobre 2025, al termine della squalifica, ha fatto ritorno al Tottenham, stavolta come direttore sportivo, dove ha lavorato a stretto contatto con Johan Lange. La scorsa estate, inoltre, il suo nome era finito in lista alla cima del Milan per il ruolo di ds, salvo poi vedere tutto naufragare a causa dei limiti imposti dall’inibizione. Ora per lui è pronta una nuova avventura in Serie A.

Anticipi e posticipi della 23ª e 24ª giornata: Juve domenica sera contro Parma e Lazio

PARATICI: "ACCOLTO IL DESIDERIO DI TORNARE IN ITALIA"

Il nuovo ds della Fiorentina ha salutato così il Tottenham attraverso i canali ufficiali del club: "Voglio ringraziare Vinai (Venkatesham, l'ad degli Spurs, ndr) e il Consiglio di Amministrazione del Tottenham per aver accolto il mio desiderio di tornare in Italia e di unirmi alla Fiorentina. Ho amato il mio periodo al Club, ma questa opportunità, unita alla necessità di rimanere nella mia terra natale, mi ha portato a questa decisione.Gli Spurs sono un club che mi sta molto a cuore. Ci lavorano persone fantastiche, appassionate del progetto quanto me e desiderose di raggiungere un successo duraturo. Non ho dubbi che ci riusciranno e seguirò da vicino la squadra dall'Italia".

fabio paratici
fiorentina
direttore sportivo
ufficiale

Fiorentina, Paratici pesca in casa Juve: Rugani e Gatti nel mirino

Fiorentina ancora in silenzio, ma Vanoli rischia: Paratici prepara la rivoluzione

Dzeko-Fiorentina, aria di addio: De Rossi lo vuole al Genoa

La Fiorentina punta su Paratici per risollevarsi: offerti cinque anni di contratto, trattativa avanzata

Kean, non solo Barcellona: via da Firenze per amore? Lui smentisce

Fiorentina, Dodò a Moena

15:45
Pisa, ufficiale l'acquisto di Durosinmi
15:33
La Roma chiude Malen, atteso in giornata nella Capitale
14:00
La Juve non molla Minqueza, pronti 7 milioni
13:31
Genoa, si valuta Asllani. Intanto è fatta per Dagasso dal Pescara
11:40
Lazio, Belahyane in uscita: c'è la Cremonese