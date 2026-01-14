Paratici-Fiorentina, è ufficiale: sarà il direttore sportivo dal 4 febbraio 2026

Il nuovo ds della Fiorentina ha salutato così il Tottenham attraverso i canali ufficiali del club: "Voglio ringraziare Vinai (Venkatesham, l'ad degli Spurs, ndr) e il Consiglio di Amministrazione del Tottenham per aver accolto il mio desiderio di tornare in Italia e di unirmi alla Fiorentina. Ho amato il mio periodo al Club, ma questa opportunità, unita alla necessità di rimanere nella mia terra natale, mi ha portato a questa decisione.Gli Spurs sono un club che mi sta molto a cuore. Ci lavorano persone fantastiche, appassionate del progetto quanto me e desiderose di raggiungere un successo duraturo. Non ho dubbi che ci riusciranno e seguirò da vicino la squadra dall'Italia".