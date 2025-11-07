Fiorentina, ora è ufficiale: Vanoli è il nuovo allenatore

Mainz-Fiorentina: il film della partita
© Getty Images
© Getty Images
Il tecnico ha firmato un contratto di 8 mesi con opzione per l'anno successivodi Redazione
Mancava solo l'ufficialità: Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina. Ad annunciarlo è lo stesso club viola, tramite un comunicato sul proprio sito:
"ACF Fiorentina comunica che Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola. Vanoli, nato a Varese il 12 Agosto del 1972, ha allenato in carriera le Nazionali Giovanili Azzurre Under 16, Under 18 e Under 19, lo Spartak Mosca, con cui ha vinto una Coppa di Russia, il Venezia ed il Torino. Il nuovo allenatore gigliato dirigerà il suo primo allenamento al Viola Park nel pomeriggio di oggi".
L'ex Torino prende dunque il posto di Stefano Pioli, esonerato a inizio settimana dopo un avvio di stagione deludente che ha relegato la Fiorentina all'ultimo posto in classifica. Per la partita contro il Mainz in Conference League la squadra era stata momentaneamente affidata al mister della Primavera Daniele Galloppa. Vanoli ha firmato un contratto di 8 mesi più opzione di rinnovo per un altro anno: il tecnico guiderà fin da subito la seduta di allenamento pomeridiana per preparare al meglio la delicatissima sfida salvezza di domenica sul campo del Genoa.
Da calciatore, Vanoli ha vestito la maglia viola per due anni dal 2000 al 2002.
© Getty Images
© Getty Images