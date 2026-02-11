Como, il ds Ludi: "Abbiamo provato a prendere Vergara"

Il direttore sportivo del Como Carlalberto Ludi ha raccontato un retroscena di mercato legato a uno dei protagonisti dell'ultimo periodo in Serie A: "Abbiamo chiesto Vergara al Napoli. Lo volevamo l'anno scorso e poi l'abbiamo richiesto a luglio, ma Giovanni Manna è stato molto onesto nel dirci che voleva farlo crescere nel Napoli. Noi lo conoscevamo, lo stavamo seguendo da tempo e nelle ultime due stagioni abbiamo approcciato al giocatore. Volevamo prenderlo a titolo definitivo, perché noi lavoriamo così".