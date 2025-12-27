Serie A, Parma-Fiorentina 1-0: Sorensen inguaia nuovamente i viola

LA PARTITA

Tutto da rifare: la Fiorentina non riesce a bissare il successo contro l'Udinese e, anzi, perde 1-0 a Parma nell'anticipo della diciassettesima giornata, allontanandosi da un'altra rivale per la salvezza e restando ultima in classifica. Sulla scia del 5-1 rifilato ai friulani, i viola provano a partire meglio, con Parisi che cade in area senza però procurarsi il calcio di rigore. Intanto, i grandi bomber provano ad accendersi: Pellegrino conclude, la sfera resta in area e Ondrejka mastica il tap-in, mentre per due volte di testa ci prova Kean, una volta debolmente e un'altra volta spedendo alto. Così, all'intervallo è 0-0.



Nella ripresa, però, la sfida si sblocca subito: cross dalla destra di Britschgi, Pellegrino la manca ma diventa comunque un assist per Sorensen, che di testa insacca lasciato solo da Dodo e Fortini. La rete subita scuote la formazione di Vanoli, che inserisce Piccoli tenendo le due punte insieme a Gudmundsson. Serve una super parata di Corvi su Comuzzo per evitare l'1-1, poi Kean spreca il contropiede. Nel finale entrano pure Gosens, al rientro dall'infortunio, e l'ex Sohm, ma ad andare più vicino al gol è Pellegrino, che di sinistro conclude malissimo quasi solo davanti a De Gea. Nel finale, Corvi salva ancora su Gudmundsson e blinda tre punti fondamentali per il Parma, ora a quota 17 e più lontano dalla zona retrocessione. Fiorentina ancora ultima a quota 9.



LE PAGELLE

Corvi 7 - Parate fondamentali così come il gol di Sorensen: quella su Comuzzo è spettacolare.

Sorensen 7 - Inserimento perfetto per una vittoria fondamentale dei crociati.

Pellegrino 6,5 - Lotta tra i difensori della Fiorentina ed è prezioso, anche se sbaglia il possibile 2-0.

Fortini 5 - Entra per fare meglio di Viti, ma si perde Sorensen sul gol.

Kean 5 - Mai pericoloso: due colpi di testa da dimenticare e un possibile due contro uno sciupato.