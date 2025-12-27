Serie A, Parma-Fiorentina 1-0: Sorensen inguaia nuovamente i viola

© ansa
Al Tardini decide il colpo di testa al 48' del danese: crociati più lontani dalla zona calda, Vanoli sempre ultimodi Redazione
La diciassettesima giornata di Serie A si apre con la vittoria nello scontro salvezza del Parma, che batte 1-0 la Fiorentina. A decidere la sfida del Tardini è il colpo di testa al 48' di Sorensen: i gialloblù salgono a 17 punti e provano ad allontanarsi dalla zona retrocessione. Con questo ko, invece, i toscani vanificano il 5-1 dello scorso turno contro l'Udinese e restano ultimi in classifica a quota 9: e Vanoli può tornare in discussione.
LA PARTITA
Tutto da rifare: la Fiorentina non riesce a bissare il successo contro l'Udinese e, anzi, perde 1-0 a Parma nell'anticipo della diciassettesima giornata, allontanandosi da un'altra rivale per la salvezza e restando ultima in classifica. Sulla scia del 5-1 rifilato ai friulani, i viola provano a partire meglio, con Parisi che cade in area senza però procurarsi il calcio di rigore. Intanto, i grandi bomber provano ad accendersi: Pellegrino conclude, la sfera resta in area e Ondrejka mastica il tap-in, mentre per due volte di testa ci prova Kean, una volta debolmente e un'altra volta spedendo alto. Così, all'intervallo è 0-0.
Nella ripresa, però, la sfida si sblocca subito: cross dalla destra di Britschgi, Pellegrino la manca ma diventa comunque un assist per Sorensen, che di testa insacca lasciato solo da Dodo e Fortini. La rete subita scuote la formazione di Vanoli, che inserisce Piccoli tenendo le due punte insieme a Gudmundsson. Serve una super parata di Corvi su Comuzzo per evitare l'1-1, poi Kean spreca il contropiede. Nel finale entrano pure Gosens, al rientro dall'infortunio, e l'ex Sohm, ma ad andare più vicino al gol è Pellegrino, che di sinistro conclude malissimo quasi solo davanti a De Gea. Nel finale, Corvi salva ancora su Gudmundsson e blinda tre punti fondamentali per il Parma, ora a quota 17 e più lontano dalla zona retrocessione. Fiorentina ancora ultima a quota 9.
LE PAGELLE
Corvi 7 - Parate fondamentali così come il gol di Sorensen: quella su Comuzzo è spettacolare.
Sorensen 7 - Inserimento perfetto per una vittoria fondamentale dei crociati.
Pellegrino 6,5 - Lotta tra i difensori della Fiorentina ed è prezioso, anche se sbaglia il possibile 2-0.
Fortini 5 - Entra per fare meglio di Viti, ma si perde Sorensen sul gol.
Kean 5 - Mai pericoloso: due colpi di testa da dimenticare e un possibile due contro uno sciupato.
IL TABELLINO
PARMA-FIORENTINA 1-0
Parma (4-3-3): Corvi 7; Britschgi 6, Circati 6, Valenti 6,5, Valeri 6; Bernabé 6 (36' st Ordonez 6), Keita 6,5 (49' st Cremaschi sv), Sorensen 7; Ondrejka 6 (23' st Estevez 6), Pellegrino 6,5 (49' st Djuric sv), Benedyczak 6 (23' st Oristanio 6). A disp.: Guaita, Rinaldi, Almqvist, Delprato, Lovik, Begic, Hernani, Cutrone, Troilo, Trabucchi. All.: Cuesta 7
Fiorentina (3-5-2): De Gea 6; Pongracic 5,5, Comuzzo 6,5 (41' st Kouadio sv), Viti 5,5 (1' st Fortini 5); Dodo 6, Mandragora 5,5 (18' st Piccoli 6), Fagioli 5,5, Ndour 6,5 (31' st Sohm 6), Parisi 6 (31' st Gosens 6); Gudmundsson 5,5, Kean 5. A disp.: Lezzerini, Martinelli, Dzeko, Nicolussi Caviglia, Kospo, Kouamé. All.: Vanoli 5
Arbitro: Guida
Marcatore: 3' st Sorensen
Ammoniti: Circati (P), Mandragora (F), Corvi (P), Pongracic (F)
LE STATISTICHE
La Fiorentina ha perso 10 delle prime 17 gare stagionali nel massimo campionato per la seconda volta in Serie A, dopo che era già successo ai viola nel 2001/02 (11P in quel caso).
La Fiorentina ha perso 10 delle 17 sfide disputate nella Serie A in corso (1V, 6N), già una sola sconfitta in meno rispetto a quelle incassate dalla viola nello scorso campionato (11 appunto).
La Fiorentina non ha vinto alcuna delle prime nove gare esterne stagionali nel massimo campionato per la prima volta dal 2010/11 (4N, 5P anche in quel caso).
La Fiorentina non perdeva l'ultima partita dell'anno solare in Serie A dal 2022 sotto la guida di Vincenzo Italiano contro il Milan (1-2 al Meazza in quel caso).
Il Parma non vinceva un match contro la Fiorentina in Serie A dal 10 maggio 2019 sotto la guida di Roberto D’Aversa (1-0 al Tardini anche in quel caso).
Il Parma ha vinto tre delle ultime cinque sfide in Serie A (2P), un solo successo in meno rispetto a quelli ottenuti dai ducali nelle precedenti 31 gare disputate nella massima serie in questo anno solare.
Il Parma ha tenuto la porta inviolata in due delle ultime tre sfide in Serie A, un solo clean sheet in meno rispetto a quelli registrati nelle prime 13 giornate del torneo in corso.
Secondo successo casalingo per il Parma in questa Serie A, dopo quello 2-1 contro il Torino, lo scorso 29 settembre.
Il Parma non otteneva un successo casalingo con annesso clean sheet in Serie A dall’1-0 contro la Juventus dello scorso 23 aprile.
Primo gol per Oliver Sørensen in Serie A. Il centrocampista è il secondo giocatore di nazionalità sportiva danese ad andare a segno con la maglia del Parma nella massima serie, dopo Andreas Cornelius.
100a presenza per Emanuele Valeri in Serie A.
Presenza numero 50 per Marin Pongracic con la maglia della Fiorentina in tutte le competizioni.