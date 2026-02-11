Manchester United, Maguire vicino al rinnovo

Harry Maguire dovrebbe proseguire al Manchester United. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, il difensore sarebbe vicino al rinnovo del contratto in scadenza a giugno mettendo così a tacere le voci di un possibile addio a fine stagione. Sull'inglese, infatti, c'erano diversi club intenzionati a ingaggiarlo a parametro zero ma Maguire non vuole lasciare i Red Devils. Con la maglia dello United, il classe '93 ha collezionato 261 presenze e 17 gol.