Fiorentina, i retroscena sul cambio di capitano: perché Ranieri ha perso la fascia

Dietro a questa scelta, moltissimi motivi. In primis uno spogliatoio ricco di giocatori con maggiore esperienza: la fascia è finita sul braccio di David De Gea, giocatore di primissimo livello per esperienza con club e nazionale. Anche per questo Ranieri ha accettato di buon grado la scelta: il difensore italiano ha fatto un passo indietro senza creare particolari casi. Anche perché già in più di una occasione in questa stagione le sue capacità da leader erano state messe in dubbio: non solo per gli atteggiamenti non da capitano (dal nervosismo estremo con compagni e avversari passando per varie scorrettezze e proteste esagerate contro gli arbitri), ma anche per le mancate prese di responsabilità davanti ai tifosi. Nei vari confronti con le frange più calde dei sostenitori Viola erano sempre stati altri giocatori a mettersi in prima fila: da Dzeko con il megafono ai discorsi motivazionali di Robin Gosens.