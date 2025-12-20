Fiorentina, tutto su Paratici: offerti cinque anni di contratto, trattativa avanzata

La trattativa è in fase avanzata, anche se ovviamente tutt'altro che scontata. Paratici è rientrato a novembre dai due anni e mezzo di squalifica per il caso plusvalenze, esploso quando era alla Juventus, e nonostante sia stato molto vicino al Milan in estate si sente particolarmente legato agli Spurs per come lo hanno supportato nel periodo più buio della sua carriera. Quel che è certo è che la questione troverà soluzione entro breve, anche perché la Fiorentina non ha più tempo da perdere.