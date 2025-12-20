Logo SportMediaset

IL NOME

Fiorentina, tutto su Paratici: offerti cinque anni di contratto, trattativa avanzata

L'ex dirigente della Juventus ha scontato la squalifica per il caso plusvalenze e ora può tornare in Italia

di Redazione
20 Dic 2025 - 16:55

Mentre tutta la piazza di Firenze attende con ansia il match di domenica sera contro l'Udinese, che può rappresentare l'ultima spiaggia per il tecnico Paolo Vanoli, la dirigenza della Fiorentina è al lavoro per provare a portare nel club una nuova figura dirigenziale di peso, che possa provare a cambiare le sorti di una stagione disgraziata.

Il nome caldo, in queste ore, è quello di Fabio Paratici. Secondo Matteo Moretto sono costanti i contatti tra l'attuale direttore sportivo del Tottenham e i vertici viola, che gli hanno offerto cinque anni di contratto per assumere il ruolo di Head of Football, andando così ad affiancare il ds Goretti.

La trattativa è in fase avanzata, anche se ovviamente tutt'altro che scontata. Paratici è rientrato a novembre dai due anni e mezzo di squalifica per il caso plusvalenze, esploso quando era alla Juventus, e nonostante sia stato molto vicino al Milan in estate si sente particolarmente legato agli Spurs per come lo hanno supportato nel periodo più buio della sua carriera. Quel che è certo è che la questione troverà soluzione entro breve, anche perché la Fiorentina non ha più tempo da perdere.

Paratici, fine dell'incubo: "Mi sono sempre sentito innocente. In estate ero vicinissimo al Milan poi..."

fiorentina
paratici

Kean, non solo Barcellona: via da Firenze per amore? Lui smentisce

Dzeko-Fiorentina, aria di addio: De Rossi lo vuole al Genoa

Fiorentina sempre più a fondo: Udinese ultima spiaggia per Vanoli. Si valutano i sostituti

La Fiorentina punta su Paratici per risollevarsi: offerti cinque anni di contratto, trattativa avanzata

Giuntoli chiama la Fiorentina: l'ex Juve si candida con Commisso per il rilancio

Fiorentina, Petrachi in pole per il dopo-Pradé. E in panchina può tornare Palladino

19:19
Arsenal, il Fenerbahce piomba su Martinelli
18:10
Lazio, Pedro: "Il ritiro è vicino, mi godo ogni momento"
17:15
Sassuolo, rinnovo difficile per Laurienté: possibile addio a gennaio
16:35
David Luiz rivela: "Conte mi voleva al Napoli"
16:25
Thiago Silva torna in Europa, ma non al Milan: è ufficialmente del Porto