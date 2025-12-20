Fiorentina, tutto su Paratici: offerti cinque anni di contratto, trattativa avanzata

L'ex dirigente della Juventus ha scontato la squalifica per il caso plusvalenze e ora può tornare in Italiadi Redazione
Mentre tutta la piazza di Firenze attende con ansia il match di domenica sera contro l'Udinese, che può rappresentare l'ultima spiaggia per il tecnico Paolo Vanoli, la dirigenza della Fiorentina è al lavoro per provare a portare nel club una nuova figura dirigenziale di peso, che possa provare a cambiare le sorti di una stagione disgraziata.
Il nome caldo, in queste ore, è quello di Fabio Paratici. Secondo Matteo Moretto sono costanti i contatti tra l'attuale direttore sportivo del Tottenham e i vertici viola, che gli hanno offerto cinque anni di contratto per assumere il ruolo di Head of Football, andando così ad affiancare il ds Goretti.
La trattativa è in fase avanzata, anche se ovviamente tutt'altro che scontata. Paratici è rientrato a novembre dai due anni e mezzo di squalifica per il caso plusvalenze, esploso quando era alla Juventus, e nonostante sia stato molto vicino al Milan in estate si sente particolarmente legato agli Spurs per come lo hanno supportato nel periodo più buio della sua carriera. Quel che è certo è che la questione troverà soluzione entro breve, anche perché la Fiorentina non ha più tempo da perdere.