Liverpool, Salah sempre più lontano: c'è l'Arabia

Mohamed Salah potrebbe lasciare il Liverpool già in estate. L'anno scorso l'egiziano ha rinnovato fino al 2027 ma le tensioni con Slot e le prestazioni non troppo convincenti potrebbero spingerlo verso l'addio. Su di lui ci sono da tempo diversi club della Saudi Pro League e secondo le ultime indiscrezioni il suo agente starebbe già trattando con l'Al Ittihad. L'ex Roma è arrivato ai Reds nel 2017 e da allora ha collezionato 426 presenze, 251 gol e 119 assist.