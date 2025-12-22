Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
fiorentina
HomeMercatoVideoFotoRosa
CRISI VIOLA

Fiorentina, cosa cambia con Paratici? Carta bianca sul mercato e sul futuro di Vanoli

Il dirigente ex Juve cercherà di invertire la rotta di una squadra che è ancora in fondo alla classifica

di Redazione
22 Dic 2025 - 12:38

La Fiorentina ha stravinto la partita con l'Udinese, complice l'espulsione quasi immediata del portiere dei friulani, passa un Natale un po' più sereno, termina il ritiro a oltranza ma resta ancora desolatamente da sola in fondo alla classifica. Un piccolissimo passo, insomma, che però non cambia la sostanza. Già sabato a Parma la Viola è obbligata a vincere. Per invertire la rotta arriverà Paratici, dal Tottenham. Avrà anche un pedigree bianconero ma i tifosi, a questo punto, non possono fare troppo gli schizzinosi. 

Leggi anche

La mossa salvezza di Commisso: Paratici atteso in Italia per firmare con la Fiorentina

La sua mission è quella di risollevare una stagione sportivamente drammatica. La sua esperienza e conoscenza del panorama calcistico internazionale sarà fondamentale per tentare di ribaltare la situazione. Commisso gli ha dato carta bianca per i movimenti del mercato di gennaio, compatibilmente con le casse societarie. Poi sarà il nuovo dirigente a capire se Vanoli sia l'uomo giusto per tentare di salvarsi. Certo, molto dipenderà dai risultati, ma Paratici si farà l'idea sul futuro della panchina. Valuterà se sia il caso di ridare le chiavi della squadra a un tecnico di valore come Pioli, esonerato ma con colpe relative se si pensa che non è cambiato molto dopo il suo addio. Oppure cambiare di nuovo con un allenatore di grande esperienza nelle battaglie per salvezze o promozioni, come Iachini, o un giovane di casa che sta facendo molto bene con la Primavera, come Galloppa.  

fiorentina
paratici
vanoli

Ultimi video

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
CLIP ACCOMANDO SU THIAGO SILVA-MILAN 19/12 SRV

Thiago Silva al Milan: tutta la verità sul possibile ritorno

02:51
Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

I più visti di Fiorentina

Kean, non solo Barcellona: via da Firenze per amore? Lui smentisce

La mossa salvezza di Commisso: Paratici atteso in Italia per firmare con la Fiorentina

Dzeko-Fiorentina, aria di addio: De Rossi lo vuole al Genoa

La Fiorentina punta su Paratici per risollevarsi: offerti cinque anni di contratto, trattativa avanzata

Fiorentina sempre più a fondo: Udinese ultima spiaggia per Vanoli. Si valutano i sostituti

Giuntoli chiama la Fiorentina: l'ex Juve si candida con Commisso per il rilancio

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:09
Lazio, su Mandas c'è anche la Juventus
11:16
Porto, tutto fatto per il rinnovo di Diogo Costa
10:10
Roma, Dovbyk verso l'addio: piace in Premier League
23:19
Genoa, tre obiettivi di mercato per gennaio: i nomi
22:23
Sassuolo, Carnevali: "Abbiamo offerte per Muharemovic, ma non solo"