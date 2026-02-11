Parma, ufficiale il rinnovo di Pellegrino fino al 2030

Come annunciato dal club in una nota ufficiale, "Parma Calcio comunica che l’attaccante Mateo Pellegrino ha prolungato il proprio contratto fino al 30 giugno 2030". L'argentino ha espresso tutta la sua soddisfazione ai canali ufficiali dei gialloblù: "Sono molto contento di annunciarvi questo rinnovo. Sono qui da un anno e abbiamo vissuto assieme momenti belli e altri meno belli. Questa per me è una giornata speciale, ringrazio tutta la Società e anche i miei compagni perché è anche merito loro. Abbiamo un obiettivo da raggiungere insieme, e siamo concentrati su questo perché vogliamo regalare altre gioie ai nostri tifosi".