Verstappen e il 2026: "Cambierà tutto, spero di lottare per il titolo"

I titoli in bacheca sono quattro e tutti diversi tra loro, difficile scegliere il migliore: "Per me ogni campionato ha un significato speciale. Quella del 2024 è una stagione di cui sono molto orgoglioso, senza dubbio, per come abbiamo gestito le cose e ottimizzato le prestazioni della macchina", sottolinea il numero 1 del circus. Certo è che la battaglia del 2021 con Lewis Hamilton, allora in Mercedes, rimarrà per sempre nella mente di tutti gli appassionati. Alla domanda se gli manca duellare con l'inglese, Verstappen risponde così: "No...'mancare' è una parole forte. Ho apprezzato però quella sfida".