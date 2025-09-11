Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula 1
Formula Uno

Verstappen e il 2026: "Cambierà tutto, spero di lottare per il titolo"

Il pilota della Red Bull ha raccontato novità e desideri con il nuovo regolamento del prossimo anno 

11 Set 2025 - 11:15
© Getty Images

© Getty Images

Chissà se il primo posto conquistato a Monza la scorsa domenica possa accendere una scintilla nella difficile stagione di Max Verstappen. Quest'anno il pilota della Red Bull ha vinto solo tre gare ma nel vocabolario dell'olandese il verbo "arrendersi" non esiste, anche se la macchina a disposizione non è più la migliore della griglia. 

Il suo nome è stato accostato più volte a team come Aston Martin e Mercedes, ma almeno per il 2026 il campione del mondo guiderà ancora per la stessa scuderia, sperando che il nuovo regolamento possa dargli una monoposto competitiva. "L'anno prossimo le macchine saranno più lente, questo è certo. Avranno più potenza, ma meno carico aerodinamico. Credo che guidarle sarà molto diverso. Ma speriamo che queste nuove norme alla fine possano riportare gare migliori in Formula 1", dichiara Verstappen in un'intervista a Mundo Deportivo. Cambierà anche lo stile di guida? "Difficile dirlo con certezza al momento, le auto avranno meno aderenza ma tutto dipenderà anche dai loro limiti", precisa l'olandese. 

Leggi anche

Verstappen torna... a scuola per l'Inferno Verde del Nuerburgring

I titoli in bacheca sono quattro e tutti diversi tra loro, difficile scegliere il migliore: "Per me ogni campionato ha un significato speciale. Quella del 2024 è una stagione di cui sono molto orgoglioso, senza dubbio, per come abbiamo gestito le cose e ottimizzato le prestazioni della macchina", sottolinea il numero 1 del circus. Certo è che la battaglia del 2021 con Lewis Hamilton, allora in Mercedes, rimarrà per sempre nella mente di tutti gli appassionati. Alla domanda se gli manca duellare con l'inglese, Verstappen risponde così: "No...'mancare' è una parole forte. Ho apprezzato però quella sfida". 

Il 30 settembre il pilota della Red Bull compirà 28 anni. Ancora presto per pensare al dopo Formula 1, anche se qualche certezza sembra già esserci: "Dakar o 500 Miglia di Indianapolis? Non mi interessano. Sono gare dure: in F1 hai già rischiato abbastanza la vita per molti anni. Quindi è solo un altro rischio che, secondo me, arriva in un momento in cui non vale la pena assumerselo". 

Leggi anche

Pagelle Monza: Verstappen uno e trino, McLaren sbiadite. Leclerc al... Rally di Monza

max verstappen
red bull
formula 1

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:37
rbroma

Una Red Bull da F1, una bici e il Colosseo: è showrun al Giro d'Italia

00:13
Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

00:10
Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

00:32
Il casco speciale di Antonelli per Monza

Il casco speciale di Antonelli per Monza

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

00:45
MCH TRAM FERRARI/PUMA

Il tram Ferrari gira per Milano

00:54
DICH HAMILTON MONZA doppiato

Hamilton ammette: "Mi aspettavo una stagione diversa, ma dobbiamo restare fiduciosi"

00:55
DICH VASSEUR MONZA doppiato

Vasseur: "Ferrari dietro solo alla McLaren, dobbiamo essere positivi"

00:30
DICH HAMILTON MONZA DICH

La carica di Hamilton davanti ai tifosi: "Darò il massimo"

08:36
DICH LECLERC MONZA DICH

Leclerc: "Una vittoria a Monza? Io ci credo"

00:09
Hadjar, ma che fai?

Hadjar, ma che fai?

01:21
Cadillac in Formula 1

Cadillac in Formula 1

00:10
Verstappen: sorpasso da vertigine… in vacanza

Verstappen: sorpasso da vertigine… in vacanza

00:17
Hulkenberg fa la storia e la piccola figlia impazzisce

Hulkenberg fa la storia e la piccola figlia impazzisce

01:19
Antonelli diplomato

Antonelli, che traguardo: si è diplomato

00:37
rbroma

Una Red Bull da F1, una bici e il Colosseo: è showrun al Giro d'Italia

I più visti di Formula 1

Max vs Lewis, sfida infinita: il duello mondiale gara per gara

Verstappen torna... a scuola per l'Inferno Verde del Nuerburgring

Leclerc: "All'inizio mi sembrava un rally... Ci manca la macchina"

Pagelle Monza: Verstappen uno e trino, McLaren sbiadite. Leclerc al... Rally di Monza

Tutti i rookie all'attacco: linea verde in evidenza a Monza

Troppo bianco sulle Rosse: Ferrari "scolorita" a Monza

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:34
Rosa al completo per Chivu: Lautaro alla Pinetina, il Toro punta la Juve
12:29
Da Adli a Simic, il mercato è chiuso ma il Milan non smette di incassare: le cifre
Cristiano Ronaldo, Al-Nassr
12:24
CR7 e gli altri: ecco le star convinte dall'Arabia Saudita
12:18
Mondiali di Atletica: Battocletti, Palmisano e Fabbri subito in gara per un podio
Felipe Melo
12:17
Felipe Melo verso il Derby d'Italia: "Tifo Inter, Tudor niente di eccezionale"