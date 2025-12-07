Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cover Girl
1 di 50
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

cover girl

Lando Norris campione F1 del 2025: fa festa anche la sua Margarida Corceiro

Le foto più belle di Margarida Corceiro, la splendida fidanzata di Lando Norris nuovo campione del mondo di Formula 1

07 Dic 2025 - 15:30
50 foto

Dietro il trionfo iridato di Lando Norris, nuovo Campione del Mondo di Formula 1 2025, c'è un sorriso speciale che ha illuminato il paddock per tutta la stagione. È quello di Margarida Corceiro, la splendida modella e attrice portoghese che ha conquistato il cuore del pilota britannico. Dai box di tutto il mondo fino alla festa per il titolo, Margarida è stata l'amuleto e la prima tifosa del fuoriclasse McLaren. Tra scatti glamour, vacanze da sogno e momenti di tenerezza nel paddock, ripercorriamo nella nostra gallery la bellezza della donna che ha fatto innamorare l'uomo più veloce del mondo. Ecco "Lady Norris" in tutto il suo splendore.

lando norris
margarida corceiro
campione
formula 1

Ultime gallery

68

Sinner a Dubai con Laila: l'indizio social svela la fine delle vacanze

50

Anche Margarida Corceiro fa festa: le foto della compagna di Norris

112

Nicole Scherzinger incanta i sorteggi con l'inno per i Mondiali 2026

21

Ana Ivanovic e Bastian Schweinsteiger, è davvero finita: chiesto il divorzio

103

Heidi Klum 20 anni dopo ancora protagonista al sorteggio Mondiale

56

Campello-Morata: è di nuovo crisi? Niente più foto insieme sui social

80

A casa Matri il Natale arriva in anticipo, fan in delirio per le foto di Federica

59

Iannone a cuore aperto su Elodie: "La mia alba nel momento più buio"

68

Sinner a Dubai con Laila: l'indizio social svela la fine delle vacanze

I più visti di Cover Girl

A casa Matri il Natale arriva in anticipo, fan in delirio per le foto di Federica

Heidi Klum 20 anni dopo ancora protagonista al sorteggio Mondiale

Ana Ivanovic e Bastian Schweinsteiger, è davvero finita: chiesto il divorzio

Nicole Scherzinger incanta i sorteggi con l'inno per i Mondiali 2026

Iannone a cuore aperto su Elodie: "La mia alba nel momento più buio"

Il look total black di Chiara Frattesi fa impazzire il web