Lando Norris campione F1 del 2025: fa festa anche la sua Margarida Corceiro

Dietro il trionfo iridato di Lando Norris, nuovo Campione del Mondo di Formula 1 2025, c'è un sorriso speciale che ha illuminato il paddock per tutta la stagione. È quello di Margarida Corceiro, la splendida modella e attrice portoghese che ha conquistato il cuore del pilota britannico. Dai box di tutto il mondo fino alla festa per il titolo, Margarida è stata l'amuleto e la prima tifosa del fuoriclasse McLaren. Tra scatti glamour, vacanze da sogno e momenti di tenerezza nel paddock, ripercorriamo nella nostra gallery la bellezza della donna che ha fatto innamorare l'uomo più veloce del mondo. Ecco "Lady Norris" in tutto il suo splendore.