Verstappen torna... a scuola per l'Inferno Verde del Nuerburgring

A maggio Helmut Marko aveva storto il naso ma aveva fatto buon viso a cattivo gioco, dichiarando che - in un momento un po' complicato per la Red Bull in F.1- quella distrazione avrebbe solo potuto fare bene al suo pilota. Detto fatto, pochi giorni più tardi Max avrebbe conquistato ad Imola il suo secondo successo stagionale dopo quello nel GP del Giappone. Avranno adesso - lo stesso Marko e il Team Principal Laurent Mekies - l'autorità di impedire a Max di "distrarsi" ancora sull’insidioso Nuerburing, all'indomani della vittoria a Monza che - se non quella dell'olandese nel Mondiale Piloti - ha rilanciato la rimonta RB nei confronti di Ferrari e Mercedes per il secondo posto Costruttori? Crediamo proprio di no!