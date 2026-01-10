Serie A, Atalanta-Torino 2-0: De Ketelaere e Pasalic lanciano la Dea, terza vittoria di fila per Palladino

LE STATISTICHE

Da quando è arrivato Raffaele Palladino, lo scorso 22 novembre, l’Atalanta ha vinto sei delle nove gare disputate in Serie A (3P), tanti successi quanti quelli collezionati nelle precedenti 17 gare giocate nella competizione. Inoltre, l'Atalanta è una delle due squadre con più partite vinte in campionato nel periodo (sei come l’Inter – a quota cinque Napoli, Juventus, Milan, Roma, Como).

Da quando è arrivato Raffaele Palladino, la Dea è anche la squadra con più clean sheet in Serie A nel periodo (cinque – a quota quattro Milan, Como e Inter).

Considerando sempre dallo scorso 22 novembre con Raffaele Palladino, l'Atalanta ha vinto quattro delle cinque gare disputate in casa in Serie A (1P), tanti successi quanti quelli collezionati nelle precedenti 19 gare interne giocate nella competizione.

L'Atalanta ha ottenuto tre successi di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso maggio con Gian Piero Gasperini in panchina (vs Monza, Roma e Genoa in quel caso).

La Dea ha anche mantenuto la porta inviolata in tre sfide consecutive in Serie A per la prima volta dal periodo tra febbraio e marzo scorsi (striscia di cinque in quel caso).

L’Atalanta ha vinto tre gare di fila senza subire gol nella massima serie per la prima volta da luglio 2020 (vs Napoli, Cagliari e Sampdoria in quel caso con Gian Piero Gasperini allenatore).

118 giorni dopo Charles De Ketelaere è tornato a segnare in Serie A: il belga non trovava la via della rete in campionato dalla doppietta contro il Lecce dello scorso 14 settembre, anche il quel caso alla New Balance Arena.

Considerando dalla sua prima stagione con l’Atalanta (dal 2023/24) Charles De Ketelaere (20 – classe 2001) è il primo giocatore nato dal 2001 in avanti ad aver raggiunto le 20 reti segnate con la maglia di un singolo club nel periodo in Serie A.

Charles De Ketelaere ha segnato sei gol di testa da quando veste la maglia dell’Atalanta in Serie A (dal 2023/24), più di qualsiasi altro giocatore della Dea nel periodo in campionato.

Charles De Ketelaere ha preso parte ad almeno una rete in due sfide consecutive per la prima volta in questa Serie A; il belga non ci riusciva in campionato dallo scorso maggio (striscia di tre in quel caso).

Primo assist per Lorenzo Bernasconi in Serie A. Quello dell’Atalanta è il terzo difensore italiano nato dal 2003 in avanti – dopo Marco Palestra e Luca Marianucci - ad aver fornito almeno un passaggio vincente nel torneo in corso.

Seconda rete in questa Serie A per Mario Pasalic, dopo quello contro il Parma dello scorso 30 agosto; il croato non segnava una rete in un match casalingo da quello contro il Bologna dello scorso 13 aprile.

Solo contro Spezia ed Empoli (sei) Mario Pasalic ha preso parte a più reti che contro il Torino (3G+2A) in Serie A.

L’Atalanta ha vinto entrambe le sfide stagionali contro il Torino in Serie A solo per la terza volta nella sua storia, dopo il 2022/23 e il 1995/96.

La Dea ha anche registrato due clean sheet di fila contro il Torino in Serie A per la prima volta dal 1995/96.

Il Torino ha perso sei delle ultime nove sfide in Serie A (3V), peggio di qualsiasi altra formazione nel periodo in campionato. Inoltre, in questo periodo i granata hanno incassato tante sconfitte quante quelle incassate nelle precedenti 15 sfide disputate nella competizione (sei appunto).

150a presenza per Lazar Samardzic nei cinque maggiori campionati europei, la 47esima con l’Atalanta in Serie A.