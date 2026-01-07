Rubato l'ultimo kart di Jules Bianchi: l'appello del padre, interviene anche Leclerc

Sono passati oltre dieci anni dalla scomparsa di Jules Bianchi, morto in seguito a un tragico incidente durante le prove del GP del Giappone di F1. E oggi il suo nome è tornato alle cronache per un triste episodio. Papà Philippe, infatti, il 6 gennaio ha denunciato il furto di alcuni kart della scuderia intitolata allo sfortunato pilota francese. In particolare, sono stati rubati nove telai, ma soprattutto l’ultimo modello appartenuto allo stesso Jules.