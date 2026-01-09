Logo SportMediaset

Formula 1
Debutto in incognito: Audi in total black nel filming day di Barcellona

La monoposto del team diretto da Mattia Binotto ha mosso i primi passi al Circuit de Catalunya

di Stefano Gatti
09 Gen 2026 - 17:09
© Audi Media Center

Ci sono poche, anzi pochissime certezze sul debutto in pista dell'Audi R26 che nella giornata di venerdì 9 gennaio ha toccato per la prima volta l'asfalto al Circuit de Catalunya, sfruttando il primo dei due filming day a disposizione di ognuna delle dieci squadre iscritte al Mondiale. Secondo Auto Motor und Sport la R26 (sigla peraltro non ancora definitiva) è scesa in pista per l'installation lap poco dopo le dieci del mattino, probabilmente dopo avere atteso un innalzamento della temperatura (cielo terso, massima oggi di tredici gradi nella vicina cittadina di Granollers). La monoposto si presentava in look total black, con l'unico dettaglio identificativo del logo dei quattro anelli sull'ala posteriore. Entrambi i piloti del team che ha preso a tutti gli effetti il posto della Sauber (Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto) erano presenti al test ed è altamente probabile che l'onore dei primi giri sia spettato all'esperto pilota tedesco. Lo svelamento ufficiale della monoposto è in programma martedì 20 gennaio a Berlino.

formula 1
debutto
incognito
audi
total black
filming day
barcellona

