Hadjar mette in guardia Verstappen: "Ha ancora la fame che ho io, non vedo l'ora di sfidarlo"

"Prima di tutto è entusiasmante far parte di una squadra campione del mondo. Da bambino vedevo Vettel vincere gare e titoli con la Red Bull. La seconda cosa è essere compagni di squadra di Max, vedere com'è, cosa si prova ad affrontare il più forte. È sicuramente super emozionante. Quello che trovo molto impressionante in Max è che - anche dopo aver vinto quattro titoli - lui è ancora molto affamato e molto... arrabbiato quando le cose non vanno come vuole, perché vuole sempre vincere. Non credo che tutti i campioni siano così: una volta superato un certo livello puoi forse ammorbidire un po' il tuo l'approccio, invece lui ha ancora la fame che ho io, e questo è molto impressionante.